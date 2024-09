Schwelbrand auf Firmengelände in Mühlacker

Ein Schwelbrand auf einem Firmengelände in Mühlacker hat in der Nacht auf Freitag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Um an den Brandherd zu gelangen, mussten Löcher in ein Silo gesprengt werden.

Auf einem Firmengelände in Mühlacker hat in der Nacht auf Freitag ein Schwelbrand in einem Silo zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Das Silo war mit Holzhackschnitzeln gefüllt. Um an den Brandherd zu gelangen, mussten Löcher in die Silo-Wand gesprengt werden. Die Sprengungen fanden kurz vor Mitternacht statt.

Menschen in Mühlacker per Nina-Warn-App über Sprengungen informiert

Um die Menschen in Mühlacker nicht zu beunruhigen, wurde die Bevölkerung in der Nacht per Nina-Warn-App über die Sprengungen informiert. Danach war der Schwelbrand im Silo schnell gelöscht, sagte ein Sprecher der Leitstelle in Pforzheim am Morgen.

Auch die Bahnstrecke musste in der Nacht auf Freitag kurzzeitig gesperrt werden. Offenbar wird das Firmengelände in Mühlacker derzeit abgebrochen. Auf dem Gelände steht auch das 10 mal 20 Meter große Beton-Silo mit den Holzhackschnitzeln. Ob der Schwelbrand in Zusammenhang mit den Abbrucharbeiten steht, ist noch unklar.