In einem Autohaus in Ettlingen hat es am Mittwochabend gebrannt. Dabei wurde nach Angaben der Polizei eine Person lebensgefährlich verletzt. Eine angrenzende Flüchtlingsunterkunft wurde evakuiert.

In Ettlingen im Kreis Karlsruhe ist am Mittwochabend in einem Autohaus ein Feuer ausgebrochen. Das sagte das Polizeipräsidium Karlsruhe am frühen Donnerstagmorgen dem SWR. Ein Mitarbeiter habe versucht, das Feuer zu löschen und sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Der Mann sei in eine Spezialklinik gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte er in dem Gebäude an einem Fahrzeug gearbeitet, als es zu dem Feuer kam.

Das Feuer ist laut Polizei am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr ausgeborchen. Waldemar Gress / EinsatzReport24

Flüchtlingsunterkunft vorsorglich evakuiert, rund 50 Personen betroffen

Eine Flüchtlingsunterkunft in der Nähe des Autohauses sei vorsorglich für evakuiert worden, weil der Rauch in die Richtung gezogen sei, so die Polizei. Es habe sich um 40 bis 50 Personen gehandelt, die unterdessen aber wieder zurückkehren konnten.

Teile des Gebäudes sind nach Angaben der Polizei momentan einsturzgefährdet. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es nicht. Ersten Schätzungen zufolge entstand durch das Feuer laut Polizei ein Schaden in Höhe von 300.000 Euro.