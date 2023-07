Brand in Hochhaus in Ettlingen

In einem Hochhaus in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist am Sonntagnachmittag ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wegen eines Feuers in einem Hochhaus in Ettlingen sind die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot ausgerückt. Der Brand war laut Feuerwehr in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. In dem Haus sind nach Polizeiangaben rund 90 Menschen gemeldet. Etwa 80 anwesende Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich laut Feuerwehr in Sicherheit bringen. Verletzt sei niemand. Wohnung vollständig ausgebrannt Aus der Wohnung drang starker Rauch. Knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit einer Drehleiter und mehreren Löschfahrzeugen vor Ort. Auch rund 30 Kräfte vom Rettungsdienst waren im Einsatz, die die Bewohnerinnen und Bewohner betreuten. Der Brand konnte schließlich gelöscht werden, die betroffene Wohnung ist aber laut Feuerwehr vollständig ausgebrannt. Brandursache vermutlich ladender Akku Brandursache war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Vermutlich habe sich ein Akku für ein Werkzeug beim Laden entzündet, so die Feuerwehr. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.