In den Pfingstferien ist die Zugstrecke zwischen Karlsruhe und Pforzheim erneut gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, die zwei Wochen dauern sollen. Auch die Bahnen nach Bretten fallen aus.

Die Deutsche Bahn arbeitet vom 18. bis 30. Mai an der Zugstrecke zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Deswegen fährt in dieser Zeit kein Zug. Die Bahn erneuert nach eigenen Angaben eine Eisenbahnbrücke in Kämpfelbach im Enzkreis und plant kleinere Arbeiten an den Gleisen.

IC und IRE werden über Bruchsal umgeleitet

Fernzüge und Regionalzüge werden über Bruchsal umgeleitet. Betroffen sind unter anderem der Intercity (IC) und der Interregio-Express (IRE), die normalerweise zwischen Karlsruhe und Stuttgart fahren. Die Halte Pforzheim Hauptbahnhof und Mühlacker entfallen.

Bis Ende Mai fahren also deutlich mehr Züge über Bruchsal. Um das Netz nicht zu überlasten, müssen dafür S-Bahnen ausfallen. Laut Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) fahren die Linien S31 und S32 deswegen nur noch einmal pro Stunde.

S-Bahnen zwischen Karlsruhe und Pforzheim entfallen

Neben der Deutschen Bahn hat sich auch die AVG verschiedene Bauarbeiten ab dem 17. Mai vorgenommen. So werden zum Beispiel Schienen in der Nähe des Bahnhofs Karlsruhe-Grötzingen ausgetauscht. Zwischen Berghausen und dem Jöhlinger Tunnel im Kreis Karlsruhe stehen Arbeiten an den Oberleitungen an.

Ersatzplan auch für S-Bahn nach Bretten

Anstelle der Bahnen S5 und S51 fahren verschiedene Ersatzbusse. Damit haben Pendlerinnen und Pendler zwischen Karlsruhe und Pforzheim bei der letzten Sperrung im April teilweise schlechte Erfahrungen gemacht.

Der Bus des SEV am Hauptbahnhof in Pforzheim. SWR Annika Jost

Bauarbeiten gibt es auch auf der Strecke von Karlsruhe-Durlach nach Bretten. Hier fährt normalerweise die S4. Während der Pfingstferien müssen Pendlerinnen und Pendler auch hier auf Busse umsteigen. Anfang Juni, wenn die Ferien vorbei sind, sollen die Züge wieder normal fahren.

Es wird nicht die letzte Sperrung sein. Schon ab dem 8. Juni wird auf der Strecke von Karlsruhe nach Pforzheim wieder wochenlang gebaut. Bis zum 18. Juli werden die Fern- und Regionalzüge dann erneut nicht in Pforzheim und Mühlacker halten.