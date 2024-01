Tatverdächtiger in Karlsruhe nach Bränden festgenommen

Ein 16-Jähriger steht in Verdacht am Dienstagabend in Karlsruhe einen Lieferwagen sowie ein Wohnmobil angezündet zu haben. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Der 16-Jährige soll zunächst in Karlsruhe-Grötzingen einen Lieferwagen in Brand gesetzt haben und kurz darauf in Durlach ein abgestelltes Wohnmobil. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro. Ob der Tatverdächtige für weitere Brände in der Wald- und Oststadt verantwortlich ist, wird jetzt ermittelt, genauso, ob ein Zusammenhang mit mehreren Fahrzeugbränden Ende vergangenen Jahres in Rheinstetten-Forchheim (Kreis Karlsruhe) besteht. Zwei weitere Tatverdächtige nach Bränden in Karlsruhe gesucht Zwei Müllcontainer und ein E-Bike gerieten Dienstagnacht in Karlsruhe-Oberreut und in der Karlsruher Südstadt in Brand. Hier fahndet die Polizei nach zwei Männern, die auf dem Karlsruher Werderplatz vor den Bränden mit Feuer hantiert haben sollen.