In der Silvesternacht sind in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) zwei Doppelhaushälften in Brand geraten - vermutlich durch Silvesterfeuerwerk. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Sendung am Di. , 2.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg