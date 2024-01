per Mail teilen

Wegen Brandstiftung im Hardtwald bei Stutensee (Kreis Karlsruhe) ist ein 38-Jähriger vor dem Amtsgericht Karlsruhe zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der Mann muss 22 Monate ins Gefängnis.

Mitten im Hochsommer sorgten im Juli vergangenen Jahres mehrere Brände im Hardtwald bei Stutensee für Aufregung. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 38-Jährigen vorgeworfen, für die Brände verantwortlich gewesen zu sein.

Brände im Hardtwald bei Stutensee im Sommer 2023

Laut Anklage soll der Mann an acht Stellen im Wald brennende Grillanzünder ins Unterholz geworfen haben. Dabei war unter anderem ein Stapel Baumstämme in Brand geraten. Bei den Bränden war nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden.

Abgebranntes Unterholz im Hardtwald bei Stutensee Pressestelle Einsatz-Reporter 24

Urteil des Amtsgerichts Karlsruhe: Gefängnisstrafe ohne Bewährung

Nun wurde der Mann vom Amtsgericht zu einem Jahr und 10 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Eine Verbindung zu weiteren Bränden vor eineinhalb Jahren im nördlichen Landkreis Karlsruhe konnte ihm nicht nachgewiesen werden.