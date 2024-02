Beim Internationalen Guggenmusiktreffen in Schwäbisch Gmünd haben am Wochenende rund 800 Musiker und Musikerinnen gespielt. Für die "Monsterkonzerte" kommen sie teils von weit her.

20 Guggenkapellen mit rund 800 Mitgliedern haben am Wochenende für närrische Stimmung in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) gesorgt. Es war das inzwischen 39. Internationale Guggenmusiktreffen mit Gruppen aus Deutschland, der Schweiz und aus England. Beim Fasnetsspektakel in diesem Jahr waren auch fünf neue Gruppen dabei.

Guggenmusiker geben Monsterkonzerte

Das lautstarke Spektakel in der historischen Altstadt von Schwäbisch Gmünd mit ihren Gassen und Lokalen zieht jedes Jahr zehntausende Besucherinnen und Besucher an. Den Anfang machte am Samstag der Umzug mit dem Narrenbaumstellen auf dem Marktplatz. Auf Plätzen in der Innenstadt gab es dann die sogenannten Monsterkonzerte. Bis spät in die Nacht feierten Guggenmusiker und ihre Fans in den Lokalen der Stadt.

Das Treffen ist am Sonntag mit einem Guggenmusik-Frühschoppen zu Ende gegangen. Dabei konnten Besucherinnen und Besucher die Musik der Kapellen und ihre Kostüme bewerten.