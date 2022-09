SWR SWR - Alexander Kluge

Maren Haring ist Redakteurin im SWR Studio Ulm. Studiert hat sie Politikwissenschaft, Wirtschaftspolitik und Romanistik, nachdem sie ein Jahr in Orléans gelebt hat. Ihr journalistisches Leben hat sie als freie Mitarbeiterin bei der Münsterschen Zeitung begonnen. Schnell ging es weiter zu den Lokalradios in Nordrhein-Westfalen, mit mehreren Stationen, einem Volontariat und schließlich einer Redakteursstelle in Warendorf bei Radio WAF. Dann folgte der Wechsel zum SWR in das Ulmer Studio. Hier berichtete sie schon für Hörfunk, Fernsehen, Online und App von Ehingen bis Ellwangen. Aktuell ist sie vor allem als Nachrichtenredakteurin und für die Online-Redaktion tätig.

Heimat

Das Münsterland, jetzt Ulm.

Mein Antrieb

Einblicke zu bekommen in die verschiedensten Lebenswelten, Geschichten zu erzählen und so mehr Verständnis füreinander zu schaffen.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Die meiste Zeit widme ich als Nachrichtenredakteurin vielen unterschiedlichen Themen, darüber hinaus ist ein Schwerpunkt das Soziale, von Wohnungsnot bis zum Letzte Hilfe Kurs.

Journalistisch prägend für mich war

Nicht ein einzelnes, großes Erlebnis, sondern vielmehr die vielen Begegnungen über die Jahre. Der Besuch bei der Fleckviehschau genauso wie das Interview mit Heidi Kabel hinter der Bühne, der Bericht über den selbstverlegenden Heimatdichter ebenso wie ein Betrugsprozess vor dem Landgericht, bei dem alles anders war, als es anfangs schien.