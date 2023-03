per Mail teilen

David Zastrow (Jahrgang 1988) ist multimedialer Reporter und Redakteur im SWR Studio Freiburg. Er berichtet aktuell im Fernsehen – vor und hinter der Kamera, arbeitet für die Regionalnachrichten, fertigt Reportagen für die SWR Hörfunkwellen an und schreibt Artikel für die Online-Nachrichtenseite. Alles, was rund um Freiburg und im Schwarzwald passiert, fängt er mit dem Mikro ein. Thematisch brennt er für Sport, Politik und Kultur.

Vor der Zeit beim SWR

David Zastrow ist gebürtiger Freiburger, er liebt Südbaden. Das zeigt sich auch in seinem Werdegang. Nach seinem Abitur in Freiburg und seinem Studium an der Albert-Ludwigs-Universität absolvierte er etliche Hospitanzen bei den größten Medienunternehmen der Region, unter anderem auch beim SWR. Danach ließ sich David Zastrow im Funkhaus Freiburg bei baden.fm zum Nachrichtensprecher und Sportreporter ausbilden. Er kommentierte Fußball-Bundesliga und Profi-Eishockey Live. Im Jahr 2018 wechselte er zu Baden TV und wurde dort zum Chef vom Dienst und Redaktionsleiter. Zwischen 2018 und 2020 war David Zastrow Stadionmoderator beim SC Freiburg.

Danach folgte ein kurzer Abstecher nach München, wo er als Newsmanager bei Burda Forward für Focus online arbeitete. Seine Heimatverbundenheit zog ihn wieder zurück nach Südbaden. David Zastrow begann 2023 beim SWR Freiburg als Multimedia-Redakteur und arbeitet auch für das Regionalbüro in Villingen-Schwenningen.