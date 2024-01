Straßenumzüge, Bälle, Schülerbefreiungen - für das närrische Volk in Baden-Württemberg startet die "fünfte Jahreszeit". Am Abend wird auch verkündet, wer vors Narrengericht muss.

Närrinnen und Narren in Baden-Württemberg feiern am Dreikönigstag den Auftakt in die Fastnacht: Am 6. Januar steht traditionell bei vielen Zünften das "Einschnellen" an. Narren schwingen dabei ihre Karbatschen und Peitschen und machen jede Menge Lärm.

Ein Plätzlernarr, eine der Narrenhauptfiguren, schwingt kurz vor dem Rathaussturm der Narren in Weingarten seine Karbatsche (Archivbild). dpa Bildfunk Picture Alliance

Aber die Narrenzünfte im Land stimmen sich ganz unterschiedlich auf die "fünfte Jahreszeit" ein: Viele "Mäschgerle", also diejenigen, die Masken tragen, stauben beispielsweise erstmal die Masken und das Narrengewand ab. Denn an diesem Tag dürfen sie ihr "Häs", wie das Narren-Outfit auch genannt wird, zum ersten Mal öffentlich tragen.

Fastnacht 2024 dauert nur fünf Wochen

Nur rund fünf Wochen geht die Fastnacht 2024. "Es ist eine der kürzesten Saisons, die man haben kann", sagte ein Sprecher der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Zeit zum Ausruhen gebe es an den kommenden Wochenenden deshalb nicht. "Die Narren haben viel zu tun."

In Stockach (Kreis Konstanz) wird am Dreikönigsabend verkündet, welcher Politiker sich in diesem Jahr vor dem traditionellen Narrengericht verantworten muss. Auf der Anklagebank saßen in der Vergangenheit bereits Franz Josef Strauß, Hans-Dietrich Genscher und Angela Merkel. Zuletzt musste sich FDP-Frontmann Wolfgang Kubicki als Beklagter verantworten.

Verhandelt wird am "Schmotzigen Dunschtig", dem Schmutzigen Donnerstag am 8. Februar. An diesem Tag geht die Fastnacht auch in die heiße Phase. Dann haben für wenige Tage die Narren das Sagen - bis am darauffolgenden Aschermittwoch Schluss ist mit lustig. Der Termin dafür richtet sich nach Ostern und ändert sich damit jedes Jahr.

Narrensprünge, Schülerbefreiungen und Umzüge

In Baden-Württemberg finden in der Hochphase der Fastnacht Straßenumzüge, Bälle, Schülerbefreiungen durch maskierte Närrinnen und Narren und die Kinderfasnet statt. In Rottweil ist der Narrensprung Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.

Der Rottweiler Narrensprung ist bereits eine Legende. Diese Doku erzählt die Geschichte der Rottweiler Fasnet:

Große Jubiläumsfeier der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte

In dieser Saison steht außerdem ein rundes Jubiläum auf dem Programm: Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte wird 100 Jahre alt. Das soll laut VSAN-Präsident Roland Wehrle ordentlich gefeiert werden.

Die Vereinigung zählt mehr als 70.000 Mitglieder. 68 traditionell ausgerichtete Narrenzünfte gehören dazu. Gegründet wurde der Verband am 16. November 1924. Für das Jubiläum hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Schirmherrschaft übernommen. Der Landesvater verbringt regelmäßig den Fasnetsdienstag beim traditionellen Froschkuttelnessen in Riedlingen (Landkreis Biberach).

10.000 Narren in Weingarten erwartet

Gleich im Januar steht im Rahmen des Jubiläums ein großes Narrentreffen im oberschwäbischen Weingarten (Landkreis Ravensburg) mit mehr als 10.000 Teilnehmern an. Die 25.000-Einwohner-Stadt soll sich vom 19. bis zum 21. Januar in eine Fastnachtshochburg verwandeln. Der SWR berichtet live von dort.

Auf dem Programm stehen etwa Narrensprünge, Wirtshausliederabende, Fackelumzüge und eine Weltmeisterschaft im "Schnellen mit der Karbatsche". Bewertet wird die Körperhaltung, die Peitschenführung, die Knallentwicklung und der Takt, wie es von den Veranstaltern heißt.

Kunstvoll geschnitzte Masken und Figuren aus der Dorfgeschichte

Die Fastnacht in Baden-Württemberg ist vorwiegend traditionell geprägt. Die Narren verkörpern meist Figuren aus der Dorf- und Stadtgeschichte sowie Fabelwesen und Tiere. Zum "Häs" tragen sie oft kunstvoll geschnitzte Masken. An einigen Orten sind aber auch Einflüsse des rheinischen Karnevals spürbar - mit Figuren wie Prinz und Prinzessin oder Tanzgarde.

Die Masken werden individuell und zum Teil in Handarbeit gefertigt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Beim Alemannischen Narrenring freuen sich die fast 90 Zünfte und mehr als 27.000 Mitglieder ebenfalls auf den Start der Fastnacht. Erste Höhepunkte nach dem Dreikönigstag sind die Regionenbälle Mitte Januar am Bodensee, in Oberschwaben und im Allgäu. "Jeder freut sich auf eine kurze, aber schöne Fastnacht", sagte Präsident und Narrenmeister Markus Stark. Auch in einer kurzen Fastnet könne man Spaß haben.

Auch am Bodensee wird gefeiert

Ein größeres Narrentreffen und Jubiläum stehe auch beim Narrenring an, berichtete Schwarz. Am Fastnachtsamstag (10. Februar) wollen mehr als 4.000 Narren in Friedrichshafen das 75-jährige Bestehen der dortigen Narrenzunft feiern. 10.000 Zuschauer werden am Bodensee erwartet.

Goldene Schelle für Thomas Gottschalk

Im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) verleiht die VSAN am 31. Januar die 17. Goldene Narrenschelle. Geehrt wird damit der Showmaster Thomas Gottschalk. Er sei "ein echter Narr, der kein Blatt vor den Mund nimmt und sich nicht von der Bühne vertreiben lässt", begründete Narrenpräsident Roland Wehrle die Auszeichnung. Außerdem habe er sich nie zu ernst genommen, für Verrücktes sei er immer zu haben gewesen - genau wie die Narren.