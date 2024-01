Narren starten am Bodensee und in Oberschwaben in die Fastnacht

Am Wochenende haben viele Närrinnen und Narren am Bodensee und in Oberschwaben den Auftakt der Fastnacht gefeiert. In Markdorf und Überlingen wurde sie lautstark eingeschnellt.

Am Dreikönigstag hat in der Region Bodensee-Oberschwaben für viele Närrinnen und Narren traditionell die Fastnacht begonnen. In Markdorf und Überlingen (beides Bodenseekreis) wurde die Fastnacht am Samstagmittag mit Karbatschen eingeschnellt.

In Konstanz wird an Dreikönig am Abend traditionell die Fastnacht ausgerufen. Zuvor ziehen die Konstanzer Hansele und die Blätzlebuebe-Zunft durch die Altstadt, begleitet von Fanfarenzügen. Vielerorts gehört auch das Maskenabstauben zum 6. Januar - zum Beispiel in Ravensburg.

Stockacher Narrengericht gibt Beklagten bekannt

Das Stockacher Narrengericht (Kreis Konstanz) klagt in diesem Jahr den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an. Das teilte das Narrengericht auf seiner Dreikönigssitzung am Samstagabend mit. Im vergangenen Jahr musste sich FDP-Politiker Wolfgang Kubicki vor dem Narrengericht verantworten. Das "Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken" findet seit 1351 statt. Es lädt traditionell jedes Jahr eine prominente Politikerin oder einen Politiker zur Fastnacht ein und klagt ihn oder sie an. Verhandelt wird am "Schmotzigen Dunschtig" am 8. Februar.

Narrensprung am Sonntag in Bodnegg

In Bodnegg (Kreis Ravensburg) fand am Sonntag einer der ersten Narrensprünge der diesjährigen Fastnacht in der Region Bodensee-Oberschwaben statt. Rund 50 Narrenzünfte und Musikgruppen zogen bei Schneeregen durch die Straßen und feierten mit der Narrenzunft Bodnegg ihren 44. Geburtstag.