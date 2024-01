Porsche-Rennfahrer Herbert Linge tot

Der Stuttgarter Autobauer Porsche trauert um Herbert Linge. Das Urgestein starb am Freitag im Alter von 95 Jahren. Das teilte der Sportwagenhersteller mit. Für Porsche war Linge in verschiedenen Funktionen - darunter auch als Rennfahrer - über acht Jahrzehnte tätig. "Herbert Linge ist aus der Geschichte von Porsche nicht wegzudenken", hieß es in der Mitteilung. Vor allem aber setzte sich Linge für die Sicherheit im Motorsport ein. Er gründete 1972 die Sicherheitsstaffel der Obersten Nationalen Sportkommission für Automobilsport (ONS). Die mobile Streckensicherung und die Ausstattung der Sportwagen mit Feuerlöschern sollten vielen Rennfahrern in den Siebziger- und Achtzigerjahren das Leben retten.