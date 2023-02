Am "Schmotzige Dunschtig" tagt traditionell das Stockacher Narrengericht. Die Narrengerichtsverhandlung ist einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.

Vor dem "Hohen Grobgünstige Narrengericht zu Stockach", das am "Schmotzigen Dunschtig" verhandelt, muss sich in diesem Jahr der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) verantworten. Mit Kubicki sei jemand angeklagt, der "ganz schön was auf dem Kerbholz habe", hieß es im Vorfeld vom Narrengericht. Kubicki sei ein echter Macho, einer der letzten praktizierenden Dandys und Frauenversteher oder "Miss"-Versteher, so das Narrengericht weiter.

Im dunklen Anzug und Krawatte, ganz ohne närrische Verkleidung - so wird der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki am Donnerstagabend vor dem Hohen Grobgünstigen Narrengericht auftreten. Das habe Gründe, sagte Kubicki nach seiner Ankunft in Stockach:

Erstes Narrengericht nach Corona-Pause

In den vergangenen beiden Jahren waren die Verhandlungen vor dem Stockacher Narrengericht wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Im Jahr 2020 wurde dem Grünen-Politiker Cem Özdemir der Prozess gemacht.

SWR Fernsehen überträgt Stockacher Narrengericht

Das SWR Fernsehen zeigt das Stockacher Narrengericht am "Schmotzigen Dunschtig" ab 20.15 Uhr im TV. Kommentiert wird die Veranstaltung von SWR Moderatorin Kristin Haub und dem Stockacher Gerichtsnarr Rainer Vollmer.

