Mit dem "Schmotzigen Dunschtig" beginnt die Hochfastnacht. In vielen Städten und Gemeinden am Bodensee und in Oberschwaben herrscht deshalb schon am Morgen närrisches Treiben.

Am "Schmotzigen Dunschtig" läuten Närrinnen und Narren in der Region Bodensee-Oberschwaben die heiße Phase der fünften Jahreszeit ein. In Konstanz beispielsweise begann der "Schmotzige" bereits um 6 Uhr mit dem traditionellen Narrenwecken. Weiter geht es dann bis in den Abend - mit Schulbefreiungen, dem Narrenbaumstellen und mehreren Umzügen.

In Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) ging es schon um 5 Uhr mit dem Wecken los. Mit lauten "Bock Mäh"-Rufen stürmten die Böcke die Albkaserne in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen). Das sind ungefähr 50 Böcke mit weißen Widder-Hörnern, einer Bockmaske und warmem Lammfell. Die rund 20 Bundeswehrsoldaten, die das Tor sicherten, versuchten die Narren abzuwehren, hatten am Ende aber keine Chance.

Die Albkaserne und auch die ganze Garnisonsstadt Stetten am kalten Markt ist ab nun fest in der Hand der Narren und nennt sich bis zum Aschermittwoch "Bockstadt".

Die Narren der Katzenzunft in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) werfen Kindern beim traditionellen Wurstschnappen Brötchen und Würstchen aus dem Rathaus zu.

Mittags um 12 Uhr wurde auch in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) das Rathaus gestürmt.

Eindrücke des närrischen Treibens in der Region:

Fastnacht auf dem Wasser bei der "Bachnabfahrt" in Eberhardzell

In Riedlingen (Kreis Biberach) findet seit 14 Uhr die Straßenfastnacht in der Fußgängerzone statt. Einen Umzug der besonderen Art gibt es in Eberhardzell (Kreis Biberach): Bei der "Bachnabfahrt" können Zuschauer bunte Boote bestaunen, die aktuelle Themen aus Politik und Gemeinde aufs Korn nehmen.

In Bad Waldsee (Kreis Ravensburg), einer der Fastnachtshochburgen der Region, findet unter anderem ein Narrensprung der heimischen Masken und närrischen Gruppen statt. Schon um Mitternacht tanzten die Waldseer Narren beim traditionellen Schrättelestanz ums Feuer.

"Gendergerechte Fastnacht" in Hürbel

In Ummendorf (Kreis Biberach) findet wieder die traditionelle Frauenfastnacht statt. Und in Hürbel ist die erste "gendergerechte Fastnacht" geplant. Die Narren in dem kleinen Dorf im Kreis Biberach widmen dem Thema ihre traditionelle Wirtshausfastnacht. Dort gibt es etwa gegenderte Saal-Toiletten und eine gegenderte Speisekarte.

Wolfgang Kubicki Beklagter beim Stockacher Narrengericht

"Narro" heißt es in Stockach (Kreis Konstanz), unter anderem beim traditionellen Narrengericht seit 17 Uhr. Beklagter ist in diesem Jahr Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und Vizepräsident des Deutschen Bundestages.