Wohin mit den alten Weihnachtsbäumen in Baden-Württemberg?

Am Sonntag nach Dreikönig endet die Weihnachtszeit - und damit auch die des Weihnachtsbaums. Welche Möglichkeiten es gibt, um den Baum zu entsorgen und worauf man achten sollte.

Der erste Sonntag nach Dreikönig markiert in der katholischen Kirche das Ende der Weihnachtszeit. Für die meisten Menschen ist spätestens dann auch der Zeitpunkt gekommen, ihren Weihnachtsbaum auszusortieren. In Baden-Württemberg gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich nachhaltig von den festlichen Begleitern zu trennen:

Kostenlose Sammelstellen vor Ort

Die meisten Städte in Baden-Württemberg richten im Januar kostenlose Sammelstellen ein, an denen die Bürgerinnen und Bürger ihre Weihnachtsbäume abgeben können. Diese Sammelstellen sind größtenteils in verschiedenen Stadtteilen verteilt, um eine bequeme Entsorgung zu gewährleisten. Informationen gibt es in der Regel auf den jeweiligen Internetauftritten der Kommunen. Der Vorteil: Durch die Nutzung dieser kostenlosen Dienste tragen die Bürgerinnen und Bürger dazu bei, dass die Bäume umweltgerecht verwertet werden.

Abholservice: Bequemes Angebot

Einige Städte und Gemeinden organisieren sogar einen kostenfreien Abholservice für Weihnachtsbäume. Teilweise engagieren sich auch Vereine und andere Ehrenamtliche für solche Abholaktionen - teilweise gegen Spenden.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Bäume an bestimmten Tagen am Straßenrand bereitzustellen. Kommunale Teams sammeln sie dann ein. Das ist vor allem für diejenigen bequem, die keine Möglichkeit haben, ihren Baum selbst zur Sammelstelle zu bringen.

Recyclinghöfe: Nachhaltig und kostenlos

Für diejenigen, die ihren Weihnachtsbaum lieber selbst abliefern können - und möchten -, stehen auch die Recyclinghöfe zur Verfügung. Hier können die Bäume kostenlos abgegeben werden, sie werden dann fachgerecht entsorgt. Die Recyclinghöfe bieten ebenfalls eine umweltfreundliche Entsorgung der Bäume. Die genauen Öffnungszeiten der Sammelstellen und Recyclinghöfe sowie die Termine für den Abholservice variieren je nach Stadt.

Was mit den alten Weihnachtsbäumen geschieht

Viele Städte legen Wert auf eine nachhaltige Verwertung der gesammelten Weihnachtsbäume. Diese werden oft zu Kompost oder Holzhackschnitzeln verarbeitet, um einen Beitrag zur regionalen Ressourcennutzung zu leisten.

Worauf sollte man achten?

Weil die alten Nadelbäume häufig recycelt und zu Kompost oder Hackschnitzeln verarbeitet werden, sollten Bürgerinnen und Bürger unbedingt darauf achten, dass der Christbaumschmuck wie Kugeln und Lametta bereits vor der Abgabe vollständig entfernt wurde.

Für Kreative: Upcycling von ausgedienter Weihnachtsdeko

Aus den Nadeln, den Ästen und dem Stamm alter Nadelbäume können handwerklich Versierte einiges machen: zum Beispiel Badesalz, Kleiderhaken oder sogar Eierhalter.

Unsere Kolleginnen und Kollegen von SWR4 haben in diesem Artikel einige Upcycling-Ideen gesammelt: