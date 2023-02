Der Rottweiler Narrensprung, die Da-Bach-na-Fahrt in Schramberg und der Umzug in Freiburg: Das sind nur einige Höhepunkte der Fastnacht am Montag.

Die Narri-Narro-Rufe sind an diesem Montag durch zahlreiche Orte und Städte in Südbaden gehallt. Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen waren die Umzüge gut besucht.

Freiburg: Bunt und heiter - die Narren ziehen durch die Innenstadt

In Freiburg hat traditionell um 14.11 Uhr der große "Fasnetmendig - Umzug" begonnen und damit der Höhepunkt der närrischen Tage. Hundertausend Besucherinnen und Besucher standen am Straßenrand, so die Polizei. Über hundert Zünfte und Gruppen sowie 17 Fanfarenzüge, Guggemusiken und Musikgruppen waren dabei und zogen vom Schwabentor durch die Freiburger Innenstadt bis zum Platz der Alten Synagoge.

Die schönsten Momente der Fastnacht in Südbaden sehen Sie in der Bildergalerie:

Waldshut: Laut und lustig - bei der närrischen Gass wird die Altstadt zur Partymeile

Seit 11.11 Uhr wird in der Waldshuter Innenstadt gefeiert. Los ging es mit der Guggenmusik Salpeterer. Buden, Spielstände, Bars - kleine und große Narren sind gleichermaßen mit dabei und machen aus der Altstadt eine bunte tanzende Partymeile.

Schramberg: kalt und nass - die Bach-Nah-Fahrt ein mutiges Spektakel

Nass und kalt ist es trotz Sonnenschein für die Narren in Schramberg (Villingen-Schwenningen), die bei der "Bach-na-Fahrt" in bunten Holz-Zubern den Stadtbach hinunter fahren. Gestaltet wurden die Zuber dieses Jahr zu den Mottos "Klima-Kleber", "Inflation" und "Queen Elisabeth II." 40 Startplätze gab es - und die waren trotz des drohenden Bades heiß begehrt.

Rottweil: früh und fröhlich - der Narrensprung durchs Schwarze Tor

Tausende Besucher haben am Montag schon in der Früh in der Rottweiler Innenstadt den traditionellen Narrensprung mitgefeiert. Nach zwei Jahren Corona-Pause war das Interesse nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei den Narren selbst, riesig. 2.500 Karten wurden im Vorfeld an Hästräger verkauft. Hinzu kommen mehrere hundert Kinder, die seit acht Uhr am Morgen durch das Schwarze Tor springen.