Fastnacht 2023: Wo die Narren in Südbaden unterwegs sind

per Mail teilen

Gugge-Explosion, Narrengericht, Schuttigumzug: Die hohen Tage der Fastnacht in Südbaden stehen bevor - und damit jede Menge Veranstaltungen. Ein Überblick über Highlights.

Donnerstag, 09. Februar 2023

Narrenspiegel, Bad Säckingen, 19:30 Uhr: Vor einer jedes Jahr wechselnden, in liebevoller Handarbeit gefertigten Kulisse (stets ein Nachbau einer Säckinger Sehenswürdigkeit) halten die Narren dem Volke und natürlich allen stadtbekannten und Politikern in Wort und Gesang den Spiegel vor.

Freitag, 10. Februar 2023

Narren am Zoll, Villingen-Schwenningen, 12 Uhr: Jedes Jahr kurz vor der Fasnet lässt die Gockelgilde im Zollhaus, wieder den Schlagbaum an der ehemaligen Grenze zwischen V und S runter. Wer durch will, muss spenden. Das Geld ist für einen guten Zweck. Verkleidete Wachmänner sammeln das Geld von den Autofahrern ein, erst dann geht der Schagbaum hoch und sie dürfen weiterfahren.

Villinger Narros mit ihren Rollen beim Villinger Umzug 2019 (Archibild). SWR

Samstag, 11. Februar, und Sonntag, 12. Februar

Hochrhein-Narrentreffen, Tiengen: Rund 3.000 Hästräger werden am Samstag beim Hochrhein-Narrentreffen in Tiengen erwartet. Um 14:30 Uhr beginnt das Spektakel mit dem Fastnachts-Auswerfen der Surianer. Das Narrenbaumstellen und der Hexensprung stehen ebenfalls auf dem Programm. Am Sonntag um 13 Uhr ziehen die Fastnachts-Gruppen dann beim Narrensprung durch die Tiengener Altstadt.

Buntes Narrentreiben, Freiburg: Das bunte Treiben der Zähringer Narren kann schon an diesem Wochenende bestaunt werden. Beim Zähringer Narrentreff ist allerhand geboten. Ab 16 Uhr beginnt das Narrentreiben auf dem Münsterplatz, am Abend um 19:30 Uhr wird es einen Fackelumzug durch die Altstadt geben. Höhepunkt am Sonntag wird der Umzug mit rund 30 Gruppen sein.

Die Närrinnen und Narren freuen sich auf den Höhepunkt der fünften Jahreszeit (Archivbild). dpa Bildfunk Picture Alliance

Donnerstag, 16. Februar 2023

Fanfarenzug, Bad Dürrheim, 5 Uhr: Bereits um 5 Uhr werden die Bewohner durch den Fanfarenzug geweckt, bevor die Schüler durch die Narren vom Unterricht befreit werden. Mit dem Kinderumzug und dem Narrenbaumstellen auf dem Rathausplatz geht das Programm weiter.

Baumstammreiten, Bonndorf, 14 Uhr: Beim Umzug in Bonndorf ist die gesamte Stadt auf den Beinen, denn die Pflumeschlucker sind der Verein mit den meisten Mitgliedern in der kleinen Schwarzwaldstadt. Auch hier müssen die Kinder und Zuschauer aber schon mitmachen, wenn sie Süßes wollen...

Wiibertag, Bad Säckingen, 14:11 Uhr: Schick gekleidete Damen streifen den ganzen Tag durch die Stadt und schauen, wo es einen Sekt oder einen Herrn zum tanzen gibt. Um 14:11 Uhr – sind die Männer aber dann unerwünscht: dann ist Wiiberklatsch und dafür braucht's keine Männer.

Großer Kinderumzug, Elzach, 15 Uhr: Großer Umzug für Kinderschuttig mit Eltern. Begleitet mit Abordnung der Stadtmusiken und Fasnetgruppen aus Elzach. Start ist am Ladhof Elzach, der Zug endet am Nikolausbrunnen.

Salmanlandung, Laufenburg, 16:30 Uhr: Die Narren aus dem deutschen und schweizerischen Laufenburg ziehen ihren Riesensalm mit dem Boot aus dem Rhein (Salm=Lachs=Plastik) - eine jahrhundertealte Tradition, denen die Nachfolger der Fischer bis heute treu geblieben sind. Schon ab morgens gibt es in Laufenbürg übrigens Tschättermusik. Das sind metallische Klänge von mit Sägen und Topfdeckeln erzeugt - so wecken die Narren die Menschen in der Altstadt.

Offenburger Hexenball, 10 Uhr: Er gilt als Highlight am schmutzigen Donnerstag: der Offenburger Hexenball. Nicht nur musikalische Unterhaltung wird geboten, sondern auch die traditionellen Auftritten der Zunft, inklusive des großen Hexenspuks.

Freitag, 17. Februar 2023

Narrengericht, Todtnau, 14:30: Am Fastnachtsfreitag schlägt für die Angeklagten vor dem Narrengericht in Todtnau auf dem Marktplatz die Stunde: Angekettet an einem langen Seil, unter monotonem Trommelschlag, werden sie vom Narrenoberpolizisten unter Buh-Rufen des Narrenvolks erwartet.

Nachtumzug, Donaueschingen, 18:45 Uhr: Besucher können sich in diesem Jahr wieder auf den Nachtumzug ab 18:45 Uhr freuen. Weitere Höhepunkte sind das Hexenfeuer mit Feuerwerk am Alten Festhallenplatz. Zum Abschluss findet bereits zum 30. Mal der Hexenball in den Donauhallen statt.

Guggenspektakel, Laufenburg, 19 Uhr: Beim Guggenspektakel wird die mittelalterliche Altstadt ab 19 Uhr zum Beben gebracht. Die besten Guggenmusiken aus der Grenzregion treten auf. Mit aufwendigen und extrem kunstvollen Masken überzeugen die Schweizer Gruppen Jahr für Jahr.

Bei Nachtumzügen kann es in der Fasnacht auch mal schaurig werden (Archivild). SWR

Samstag, 18. Februar 2023

Gugge-Explosion, Lörrach, 11 Uhr: Dutzende von Guggemusiken aus dem ganzen Land und der Schweiz sowie Tausende Besucherinnen und Besucher verwandeln die Lörracher Innenstadt, vor allem in den Abendstunden, bei der "Gugge-Explosion" in einen Hexenkessel.

Narrengericht, Tiengen, 11:11 Uhr: In Tiengen (Landkreis Waldshut) muss die neue Baubürgermeisterin vors Narrengericht. Sie ist erst neu im Amt und muss schon gleich im Joch durch die Stadt führen lassen und sich von den Herren des Gerichts verteidigen.

Warten auf den Umzug bei der Gugge-Explosion in Lörrach (Archivbild) SWR Matthias Zeller

Sonntag, 19. Februar 2023

Narrenmesse, Lörrach, 10 Uhr: Vor dem Sündigen gehen die Lörracher Straßenfasnächtler beten und lauschen in der katholischen Bonifatiuskirche der närrischen Predigt des Stadtpfarrers. Nach dem Mittag beginnt dann der Umzug mit rund 3.000 Hästrägern.

Großer Umzug, Villingen-Schwenningen, 14 Uhr: Guggenmusiken, Wagen und zahlreiche Maskenträger begeistern die Zuschauer während des großen Fastnachtsumzugs der Schwenninger Narrenzunft in Schwenningen. In verschiedenen Lokalen wird das Narrentreiben im Anschluss fortgesetzt.

Umzug und Guggenmusik, Laufenburg, 14:11 Uhr: Um Punkt 14:11 Uhr beginnt der grenzüberschreitende Umzug von der Altstadt über die Laufenbrücke in die Schweizer Altstadt. Dem Narrentreiben kann im Anschluss auf dem Marktplatz durch die Guggenmusiken gelauscht werden.

Grenzüberschreitender Umzug, Rheinfelden, 14:15 Uhr: In Rheinfelden findet wieder der Umzug über die Grenzen hinweg statt. Mit über 90 Fasnachts-Gruppen und rund 30 Guggenmusiken kommt närrische Stimmung auf.

Jokili-Umzug, Endingen, 14:30 Uhr: Zum traditionellen Umzug treffen sich die Jokili der Endinger Narrenzunft, um durch die historische Innenstadt zu ziehen. Der Jokili ist die Hauptgestalt der Endinger Fasnet. Rund 1.000 große und kleine Jokili können im bunten Narrentreiben alljährlich beobachtet werden.

Großer Schuttigumzug, Elzach, 15 Uhr: In Elzach finden wieder wieder die Schuttigumzüge statt, die traditionell immer am Sonntag und am darauffolgenden Fasnetsdienstag um 15 Uhr beginnen. Gerade hier lässt sich die Vielfalt der schwäbisch-alemannischen Fasnacht bestaunen. Vor den Schweinsblasen ("Saublodere") der Schuttig müssen sich manche Zuschauer in Acht nehmen.

Ein Meer aus kunstvollen Masken und Hüten: Hunderte Narren der Elzacher Schuttig laufen beim traditionellen Schuttigsprung durch die Hauptstraße (Archibild). dpa Bildfunk Patrick Seeger/dpa

Montag, 20. Februar 2023

Narrenwecken, Wolfach, 5:30 Uhr: Der Schellenmentig ist der höchste Wolfacher Feiertag. Um 5.30 Uhr treffen sich Hunderte weiß gekleidete Umzugsteilnehmer vor dem Schlosstor. Sie tragen lange weiße Nachthemden und weiße Zipfelkappen oder Nachthauben. Ihren Weg beleuchten sie mit Stalllaternen. Punkt 5.30 Uhr verlöscht in der ganzen Stadt das Licht und am Schlosstor hebt ein unglaublicher Radau an.

Narrensprünge, Rottweil, 8 Uhr: Die großen Narrensprünge am Fasnachtsmontag und -dienstag locken Tausende Besucher in die historische Altstadt Rottweils. Nach dem mehrstündigen Zug können sich Besucher auf ein buntes Treiben in den Wirtschaften und auf den Straßen freuen.

Umzug der Narrozunft, Villingen-Schwenningen, 9 Uhr: Gleich zwei traditionsreiche Programmpunkte stehen in Villingen-Schwenningen auf dem Programm: der historische Umzug der Narrozunft am Vormittag und der Maschgere-Lauf am Nachmittag ab 14:15 Uhr. Narro ist die Hauptfigur der Villinger Fastnacht, im örtlichen Sprachgebrauch auch heute noch "Maschgere" genannt.

Elfemeß, Hausach, 11:11 Uhr: Wer eine lange Schlange aus Menschen in Hausach durch die Straßen ziehen sieht, ist auf die Elfemeß gestoßen. Eine jahrhundertealte Tradition.

Deftige Ratssuppen, Weil am Rhein/Lörrach: Gesalzen und gepfeffert sind die Büttenreden im "Lachefaß": Dazu wird bei der Weiler "Rotssuppe" im Gasthaus Schwanen Mehlsuppe, Käse- und Zwieblewaie gereicht. Parallel dazu laden die Kollegen der Lörracher Narrenzunft zur "Rotssuppe" ins Gasthaus Lasser.

Da-Bach-na-Fahrt, Schramberg, 13 Uhr: In einer Art Umzug auf dem Wasser fahren 40 Zuber mit jeweils zwei Fahrern an Bord den Bach Berneck (Schiltach) hinunter (alemannisch na) und werden von Tausenden Besuchern bejubelt.

Fasnetmendigumzug, Freiburg, 14:11 Uhr: Die Freiburger Innenstadt wird zur Narrenhochburg: Mehr als 100 Zünfte, Guggenmusiken und Fastnachtsgruppen versammeln sich zum Fasnetmendigumzug durch die Altstadt.

Umzug, Bonndorf, 14:11 Uhr: Der große Umzug der Narrenzunft Pflumeschlucker in Bonndorf steht an. Zu bestaunen wird es auch in diesem Jahr närrische Wagenkolonnen und Fußgruppen geben.

Buntes Narrentreiben, Waldshut/Wehr (Baden): Endspurt der Fasnacht am Hochrhein: In Wehr und Waldshut gibt es Budden und Guggenmusik und die Narren feiern in den Innenstädten. Erstmals in Waldshut: ein Hexenumzug und Hexensprung um 18:30 Uhr.

Mit ihren "Zuberbooten" begeben sich die Narren in Schramberg auf eine 400 Meter lange Strecke. (Archivbild) dpa Bildfunk Patrick Seeger

Dienstag, 21. Februar 2023

Fasnachtsfinale mit Hering, Zell im Wiesental/Lörrach, 10 Uhr: Zell im Wiesental trifft sich im "Löwen", wo der Hürus als oberster Fasnachtsrepräsentant um Mitternacht ein Glas auf den Boden wirft. Und die Lörracher Narrengilde geht mit dem Heringsessen im Gasthaus Lasser ins Finale.

Geldbeutelwäsche, Freiburg, 10 Uhr: Mit der Geldbeutelwäsche auf dem Freiburger Rathausplatz wird das Ende der närrischen Tage eingeläutet. Begleitet vom Gejammer und Geheule der Zunftmitglieder werden die leeren Beutel im Freiburger Bächlewasser gewaschen.

Narrolauf, Laufenburg (Baden), 13:30 Uhr: Die Narro-Altfischerzunft gehört zu den ältesten Zünften im Land. Tradition seit 1386: das Narrolaufen. Das kommt, dass früher die Fischer die Waisenkinder an diesem Tag mit Speisen versorgt haben. Heute gibt es freche Sprüche der Kleinen und die Narren werfen Würste und Wecken.

Ecke uuslaufe, Bad-Säckingen, 20 Uhr: Die Hüüler ziehen durch die Trompeterstadt und betrauern das Ende der Fastnacht ab 20 Uhr. Beim traditionellen "Ecke uuslaufe" soll jeder mitbekommen, dass diese nun vorbei ist.

So sieht eine "Guggemusik"-Truppe in Action aus (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Stefan Puchner

Sonntag, 26. Februar 2023

Bauernfasnachts-Umzug, Weil am Rhein/Lörrach-Hauingen: Wenn nach Aschermittwoch eigentlich alles vorbei ist, zeigen die ursprünglich evangelischen Orte Weil am Rhein und Lörrach-Hauningen, dass auch Protestanten närrisch sein können: Tausende von Hästrägern geben auf beiden Seiten des Tüllingers nochmal Gas.

Montag, 27. Februar 2023

Basler Morgenstreich, 4 Uhr: Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht: Während bei uns die Fasnacht vorbei ist, geht sie in Basel erst jetzt los. Um vier Uhr früh. Dann beginnt das Trommeln und Pfeiffen (der Piccoloflöten), das erst 72 Stunden später, am frühen Donnerstagmorgen um 4 Uhr, wieder endet.

So hörte sich der Basler Morgenstreich im vergangenen Jahr an: