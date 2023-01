In Ulm, Ehingen oder Schwäbisch Gmünd ziehen die Narren 2023 endlich wieder durch die Straßen - auch in kleineren Orten wie Neuler, Westerheim oder Dischingen. Wann welche Umzüge stattfinden.

Die Narren sind wieder los. Nach zwei Jahren Corona-Pause machen sie im Januar und Februar auf der Ostalb und rund um Ulm wieder die Straßen unsicher. Wo 2023 im Ostalbkreis, dem Kreis Heidenheim, im Alb-Donau-Kreis und in Ulm Fasnetsumzüge oder Faschingsumzüge stattfinden, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Mit dabei sind die großen Umzüge, wie der in Schwäbisch Gmünd, aber auch die kleineren wie in Unterkochen. Viele davon finden in der heißen Phase Mitte Februar statt, andere schon im Januar. Eine ganz besondere Atmosphäre versprechen die Nachtumzüge, beispielsweise in Aalen-Waldhausen oder in Dornstadt.

Diese Fasnetsumzüge gibt es 2023 im Ostalbkreis

13. Januar (Freitag) ab 19:01 Uhr: Nachtumzug in Aalen-Waldhausen



Veranstalter: Narrenzunft Waldhausen e. V.

Narrenzunft Waldhausen e. V. So viel kostet der Eintritt: 5 Euro

15. Januar (Sonntag) ab 13:11 Uhr: Ostalbumzug in Aalen



Veranstalter: Aalener Fasnachtzunft zum Sauren Meckereck e.V.

Aalener Fasnachtzunft zum Sauren Meckereck e.V. Das rufen die Narren: " Ein dreifach, donnerndes Meck, meck – Ahoi"

Ein dreifach, donnerndes Meck, meck – Ahoi" So viele Gruppen werden erwartet: rund 56 Zünfte und fasnachtstreibende Vereine, 225 Gruppen, 3.300 Narren

rund 56 Zünfte und fasnachtstreibende Vereine, 225 Gruppen, 3.300 Narren So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 20.000

rund 20.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Stuttgarter Straße ab Neues Tor - Bahnhofstraße - Nördlicher Stadtgraben - Westlicher Stadtgraben - Rombacher Straße - Parkstraße - Ulrich-Pfeifle-Halle

Stuttgarter Straße ab Neues Tor - Bahnhofstraße - Nördlicher Stadtgraben - Westlicher Stadtgraben - Rombacher Straße - Parkstraße - Ulrich-Pfeifle-Halle Hier können Sie parken: Den Besuchern stehen 6.700 Pkw-Parkplätze zur Verfügung. Es wird auch ein Buspendelverkehr angeboten; ÖPNV: Aalen ist gut mit der Bahn zu erreichen

Den Besuchern stehen 6.700 Pkw-Parkplätze zur Verfügung. Es wird auch ein Buspendelverkehr angeboten; ÖPNV: Aalen ist gut mit der Bahn zu erreichen So viel kostet der Eintritt: 5 Euro

5 Euro Diese Besonderheiten gibt es: Motto in diesem Jahr ist "50 Jahre Ostalbkreis", traditionell sind nur im Ostalbkreis ansässige Fasnachtsvereine dabei, darüber hinaus eine Überraschungsgruppe der Kreisverwaltung und des Kreistags sowie der Stadt und des Stadtrats Aalen und Vertretern weiterer Behörden und Institutionen

29. Januar (Sonntag) ab 13:30 Uhr: Jubiläums-Fasnachtsumzug in Oberkochen



Veranstalter: Narrenzunft Oberkochener Schlagga-Wäscher e.V.

Am 29. Januar findet der Jubiläums-Fasnachtsumzug in Oberkochen statt. (Archivbild) SWR

4. Februar (Samstag) ab 13:01 Uhr: Fasnetsumzug in Lorch



Veranstalter: Lorcher Fasnetgesellschaft 1997 e.V.

Lorcher Fasnetgesellschaft 1997 e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Schenkel - Hoi und dreimal Fetza-Hexa"

dreimal "Schenkel - Hoi und dreimal Fetza-Hexa" So viele Gruppen werden erwartet: 69 Vereine mit rund 92 Gruppen

69 Vereine mit rund 92 Gruppen So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 8.000

rund 8.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Start am Bahnhof - Hauptstraße - Zollplatz - Rathaus - Ende Oriaplatz

Start am Bahnhof - Hauptstraße - Zollplatz - Rathaus - Ende Oriaplatz Hier können Sie parken: Kostenloser Parkplatz am Bahnhof

Kostenloser Parkplatz am Bahnhof So viel kostet der Eintritt: 3 Euro

3 Euro Diese Besonderheiten gibt es: Viele Guggen, große Narrenparty im beheizten Zelt im Anschluss

5. Februar (Sonntag) ab 13:31 Uhr: Faschingsumzug in Unterkochen



Veranstalter: Narrenzunft Bärenfanger e.V. Unterkochen

Narrenzunft Bärenfanger e.V. Unterkochen Das rufen die Narren: dreimal "Bärenfanger, Bärenfanger - Hoi, hoi, hoi"

dreimal "Bärenfanger, Bärenfanger - Hoi, hoi, hoi" So viele Gruppen werden erwartet: 83 teilnehmende Vereine mit rund 3.300 aktiven Häs- und Maskenträgern

83 teilnehmende Vereine mit rund 3.300 aktiven Häs- und Maskenträgern So viele Besucher kommen voraussichtlich: zwischen 3.000 und 5.000

zwischen 3.000 und 5.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Waldhäuser Straße Richtung Dorfmitte - Kutschenweg - Roßbrunnenweg -Sporthalle Unterkochen

Waldhäuser Straße Richtung Dorfmitte - Kutschenweg - Roßbrunnenweg -Sporthalle Unterkochen Hier können Sie parken: Dorfmitte, am alten Sportplatz und am Friedhof Unterkochen; ÖPNV: Unterkochen und die Umzugsstrecke sehr gut mit Zug oder Bus erreichbar

Dorfmitte, am alten Sportplatz und am Friedhof Unterkochen; ÖPNV: Unterkochen und die Umzugsstrecke sehr gut mit Zug oder Bus erreichbar So viel kostet der Eintritt: 3,50 Euro

3,50 Euro Diese Besonderheiten gibt es: Umzug ist in diesem Jahr so groß wie nie zuvor

19. Februar (Sonntag) ab 13:30 Uhr: Faschingsumzug in Essingen



Veranstalter: Haugga-Narra Essingen 1978 e. V.

Haugga-Narra Essingen 1978 e. V. Das rufen die Narren: "Haugg - Narre"

"Haugg - Narre" So viele Gruppen werden erwartet: 35 Gruppen mit insgesamt knapp 1.000 Aktiven

35 Gruppen mit insgesamt knapp 1.000 Aktiven So viele Besucher kommen voraussichtlich: 2.500

2.500 So verläuft die Umzugsstrecke: von der Ortsmitte (evangelische Kirche) über die Ortsdurchfahrt (Bahnhofstraße) Richtung Remshalle

von der Ortsmitte (evangelische Kirche) über die Ortsdurchfahrt (Bahnhofstraße) Richtung Remshalle Hier können Sie parken: Parkplätze sind ausgeschildert; ÖPNV: Linienbus von Aalen aus

Parkplätze sind ausgeschildert; ÖPNV: Linienbus von Aalen aus So viel kostet der Eintritt: 3 Euro

3 Euro Diese Besonderheiten gibt es: familär, freundlich, lustige Maskenträger, die immer etwas Gutes für die Kleinen in der Tasche haben

19. Februar (Sonntag) ab 13:30 Uhr: Faschingsumzug in Neuler



Veranstalter: Neulermer Narren

Neulermer Narren So viele Gruppen werden erwartet: rund 40 Fußgruppen, Guggen, Hästräger und spektakuläre Wagen

rund 40 Fußgruppen, Guggen, Hästräger und spektakuläre Wagen So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 20.000

rund 20.000 So verläuft die Umzugsstrecke: vom Hirsch über die Haupt-, Schwenninger-, und Hardtstraße bis zur Kirche

20. Februar (Montag) ab 14:03 Uhr: Rosenmontagsumzug in Bopfingen



Veranstalter: Burgnarren Schloßberg-Flochberg e.V.

Burgnarren Schloßberg-Flochberg e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Burgnarren - Helau"

dreimal "Burgnarren - Helau" So viele Gruppen werden erwartet: 25 Vereine und Zünfte mit einigen Untergruppen

25 Vereine und Zünfte mit einigen Untergruppen So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 2.000

rund 2.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Von Flochberg nach Schloßberg: Riesstraße - Bergstraße - Haufstraße

Von Flochberg nach Schloßberg: Riesstraße - Bergstraße - Haufstraße Hier können Sie parken: Parkplätze in Schloßberg an der Stauferhalle, in Bopfingen am Bahnhof, sowie in Flochberg; ÖPNV möglich: mit der Bahn nach Bopfingen, von dort ein kurzer Fußmarsch nach Schloßberg

Parkplätze in Schloßberg an der Stauferhalle, in Bopfingen am Bahnhof, sowie in Flochberg; ÖPNV möglich: mit der Bahn nach Bopfingen, von dort ein kurzer Fußmarsch nach Schloßberg So viel kostet der Eintritt: 3 Euro

3 Euro Diese Besonderheiten gibt es: neben bekannten Gruppen aus dem Umland sind immer zahlreiche neue Gruppen und Zünfte aus dem Stuttgarter- Allgäuer- und Augsburger-Raum dabei

20. Februar (Montag) ab 13:30 Uhr: Rosenmontagsumzug in Ellwangen-Pfahlheim



Veranstalter: Pfahlheimer Limesnarren e.V.

Pfahlheimer Limesnarren e.V. Das rufen die Narren: " Heilig's Blechle – Heidanei!"

Heilig's Blechle – Heidanei!" So viele Gruppen werden erwartet: 65

65 So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 10.000

rund 10.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Start ist Ortseingang von Röhlingen, Abt-Rudolf-Straße

Start ist Ortseingang von Röhlingen, Abt-Rudolf-Straße Hier können Sie parken: Parkplätze sind ausgeschildert

Parkplätze sind ausgeschildert Diese Besonderheiten gibt es: Viele große Motivwagen

21. Februar (Dienstag) ab 14 Uhr: Traditioneller Faschingsumzug in Neresheim



Veranstalter: Narrenzunft Neresheim e. V.

Narrenzunft Neresheim e. V. Das rufen die Narren: "Narri-Narro"

"Narri-Narro" So viele Gruppen werden erwartet: rund 30 Gruppen und Zünfte

rund 30 Gruppen und Zünfte So viele Besucher kommen voraussichtlich: 3.000 bis 5.000

3.000 bis 5.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Kösinger Straße - Nördlinger Straße - Hauptstraße - Stadtgarten - Ende in Marktstraße am Narrenheim der Narrenzunft

Kösinger Straße - Nördlinger Straße - Hauptstraße - Stadtgarten - Ende in Marktstraße am Narrenheim der Narrenzunft Hier können Sie parken: Parkplätze sind ausgeschildert

Parkplätze sind ausgeschildert So viel kostet der Eintritt: 4 Euro

4 Euro Diese Besonderheiten gibt es: Befreundete Zünfte und eigene heimische Gruppen, viele Musikkapellen

21. Februar (Dienstag) ab 14 Uhr: Faschingsumzug in Ellwangen



Veranstalter: Stadtverwaltung Ellwangen mit den Ellwanger Narrenzünften

Stadtverwaltung Ellwangen mit den Ellwanger Narrenzünften Das rufen die Narren: unter anderem " Schlaft! - Gut" (dreimal)

unter anderem Schlaft! - Gut" (dreimal) So viele Gruppen werden erwartet: 70 bis 80 Gruppen

70 bis 80 Gruppen So viele Besucher kommen voraussichtlich: 10.000 bis 12.000

10.000 bis 12.000 So verläuft die Umzugsstrecke: durch die Innenstadt (Marien- und Spitalstraße)

durch die Innenstadt (Marien- und Spitalstraße) Hier können Sie parken: Wegen Baumaßnahmen zur Landesgartenschau 2026 in Ellwangen kann die Stadt erst kurz vor dem Umzug Parkmöglichkeiten auf Ihrer Homepage bekanntgeben; ÖPNV: Anreise mit dem StadtBus, StadtLandBus oder mit dem Zug sind auf jeden Fall möglich.

Wegen Baumaßnahmen zur Landesgartenschau 2026 in Ellwangen kann die Stadt erst kurz vor dem Umzug Parkmöglichkeiten auf Ihrer Homepage bekanntgeben; ÖPNV: Anreise mit dem StadtBus, StadtLandBus oder mit dem Zug sind auf jeden Fall möglich. So viel kostet der Eintritt: 3 Euro

In Schwäbisch Gmünd wird es beim Fasnetsumzug am 21. Februar wieder laut werden - nicht zuletzt dank der vielen Guggenmusikkapellen. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jan-Philipp Strobel

21. Februar (Dienstag) ab 13:30 Uhr: Gmender Fasnetsumzug in Schwäbisch Gmünd



Veranstalter: Gmender Fasnet

Gmender Fasnet Das rufen die Narren: " Hellaa Hellaa - Gamundia"

Hellaa Hellaa - Gamundia" So viele Gruppen werden erwartet: 59 Vereine mit 92 Gruppen

59 Vereine mit 92 Gruppen So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 50.000

rund 50.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Beginn Katharinenstraße über Uferstraße - Parlerstraße - Sebaldbaldplatz - Untere Zeiselbergstraße - Königsturmstraße - Rosenstraße - Kalter Markt - Kappelgasse - Marktplatz - Bocksgasse bis Ende Johannisplatz

Beginn Katharinenstraße über Uferstraße - Parlerstraße - Sebaldbaldplatz - Untere Zeiselbergstraße - Königsturmstraße - Rosenstraße - Kalter Markt - Kappelgasse - Marktplatz - Bocksgasse bis Ende Johannisplatz Hier können Sie parken: Parkhäuser in der Stadt

Parkhäuser in der Stadt So viel kostet der Eintritt: 3 Euro

3 Euro Diese Besonderheiten gibt es: Mischung aus Alemannischer Fasnet und Karneval mit Maskengruppen und Motivwagen

Diesen Fasnetsumzug gibt es 2023 im Kreis Heidenheim

19. Februar (Sonntag) ab 13:33 Uhr: Faschingsumzug in Dischingen



Veranstalter: Faschingsverein Dischingen 1973 e. V.

Faschingsverein Dischingen 1973 e. V. Das rufen die Narren: dreimal "Narro - Heil"

dreimal "Narro - Heil" So viele Gruppen werden erwartet: rund 150

rund 150 So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 15.000

rund 15.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Torstraße - Hauptstraße - Jungbauernstraße - Fleinheimer Straße - Dorfmitte

Torstraße - Hauptstraße - Jungbauernstraße - Fleinheimer Straße - Dorfmitte Hier können Sie parken: Parkplätze sind ausgeschildert

Parkplätze sind ausgeschildert So viel kostet der Eintritt: 4 Euro

4 Euro Diese Besonderheiten gibt es: Selbst gebaute Motiv- und Mottowagen zu Themen aus der Welt, Deutschland, Politik und Gemeinde

Eindrücke von einem der vergangenen Umzüge in Dischingen:

Diese Fasnetsumzüge gibt es 2023 im Alb-Donau-Kreis

14. Januar (Samstag) ab 19:31 Uhr: Nachtumzug in Dornstadt



Veranstalter: Doraweibla

Doraweibla So viele Gruppen werden erwartet: rund 70

rund 70 So verläuft die Umzugsstrecke: durch die Tomerdinger Straße, endet am Sportplatz

28. Januar (Samstag) ab 18 Uhr: Nachtumzug in Allmendingen



Veranstalter: NZ Allmendingen Zigeunergruppe e.V.

NZ Allmendingen Zigeunergruppe e.V. So verläuft die Umzugsstrecke: durch die Kleindorfer Straße und die Marienstraße

durch die Kleindorfer Straße und die Marienstraße Hier können Sie parken: Parkplätze Rathaus, Bahnhofstraße, Katzensteige, Sportheim, Friedhof

19. Februar (Sonntag) ab 14 Uhr: Umzug in Munderkingen



Veranstalter: Trommgesellenzunft Munderkingen e.V.

Trommgesellenzunft Munderkingen e.V. Das rufen die Narren: "Narro-Hee"

"Narro-Hee" So viele Gruppen werden erwartet: 30 bis 35

30 bis 35 So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 5.000

rund 5.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Emerkingerstraße - Schillerstraße - Martinstraße - Innenstadt auf den Marktplatz zum Marktbrunnen

Emerkingerstraße - Schillerstraße - Martinstraße - Innenstadt auf den Marktplatz zum Marktbrunnen Diese Besonderheiten gibt es: Jedes Jahr rund 15 Gruppen, die sich ein neues Motto mit tollem Häs und Motivwagen überlegen. An die Zuschauer wird ein zum Motto passendes und selbst gebasteltes "Gromet" verteilt. Danach findet noch einmal der traditionelle Brunnensprung statt.

Nach zwei Jahren Corona-Pause machen die Narren am 19. Februar auch in Munderkingen wieder die Straßen unsicher. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Felix Kästle

19. Februar (Sonntag) ab 14:01 Uhr: Fasnetumzug in Dietenheim (zur Fasnet: Ranzenburg)



Veranstalter: Griasmolle Ranzenburg e. V.

20. Februar (Montag) ab 13:30 Uhr: Rosenmontagsumzug in Westerheim



Veranstalter: IGF Westerheim

IGF Westerheim Das rufen die Narren: "Stelza Hoi!"

21. Februar (Dienstag) ab 14 Uhr: Umzug in Ehingen



Veranstalter: Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck Kügeleshausen e.V.

Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck Kügeleshausen e.V. Das rufen die Narren: " Kügele Hoi!"

Kügele Hoi!" So viele Gruppen werden erwartet: rund 5.000 Narren, Laufgruppen, Musikkapellen und Umzugswagen

rund 5.000 Narren, Laufgruppen, Musikkapellen und Umzugswagen So viele Besucher kommen voraussichtlich: 8.000 bis 10.000

8.000 bis 10.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Lindenstraße - Hauptstraße - Bahnhofstraße -Pfisterstraße - Viehmarkt - Lammberg - Marktplatz

Lindenstraße - Hauptstraße - Bahnhofstraße -Pfisterstraße - Viehmarkt - Lammberg - Marktplatz Hier können Sie parken: Parkleitsystem folgen; ÖPNV: einfache Anreise mit dem Zug möglich, vom Bahnhof sind es nur wenige Meter bis zum Umzug

Parkleitsystem folgen; ÖPNV: einfache Anreise mit dem Zug möglich, vom Bahnhof sind es nur wenige Meter bis zum Umzug So viel kostet der Eintritt: 3,50 Euro (3 Euro im Vorverkauf)

3,50 Euro (3 Euro im Vorverkauf) Diese Besonderheiten gibt es: verschiedene, bunte Laufgruppen und Umzugswagen, die die Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik aufs Korn nehmen

Die Organisatoren erwarten für den "Ulmzug", den Umzug durch die Ulmer Innenstadt, rund 94 teilnehmende Gruppen. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Felix Kästle

Diese Fasnetsumzüge gibt es 2023 in Ulm

22. Januar (Sonntag) ab 13:30 Uhr: "Narrensprung Ulm-Einsingen"



Veranstalter: Narrenzunft Wasaschomberler Einsingen e. V. 2003

Narrenzunft Wasaschomberler Einsingen e. V. 2003 Das rufen die Narren: "Wasa-Schomberler"

"Wasa-Schomberler" So viele Gruppen werden erwartet: rund 90

rund 90 So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 2.500

rund 2.500 So verläuft die Umzugsstrecke: Möbel Prinz - Rötelbachstraße - "Bei den Weihern" -Mehrzweckhalle und Festzelt

Möbel Prinz - Rötelbachstraße - "Bei den Weihern" -Mehrzweckhalle und Festzelt So viel kostet der Eintritt: 2,50 Euro

2,50 Euro Diese Besonderheiten gibt es: Dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum der Zunft

29. Januar (Sonntag) ab 13:13 Uhr: "Ulmzug", Umzug durch die Ulmer Innenstadt