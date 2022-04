Sascha Reimann

»Die Entzugserscheinungen gewannen endgültig Kontrolle über mich, mein Körper und mein Geist befanden sich in einer Abwärtsspirale. Noch nicht einmal Kippen wurden mir gegönnt, als Kettenraucher die Höchststrafe. Kalter Entzug im wahrsten Sinne des Wortes. Ich schlotterte im Jute-Ensemble, es war eiskalt, eine Heizung gab es nicht, draußen schneite es.

Nie wieder wünschte ich mich sehnsüchtiger in mein eigenes warmes Bett. Gleichzeitig bemühte sich mein Organismus, sämtliche Giftstoffe der vergangenen Jahre ex abrupto und mit aller Kraft Tropfen für Tropfen herauszupressen, mit meiner Haut als Filtertüte.«