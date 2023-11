Benedikt Fischer verrät in SWR1 Leute: So sinnvoll ist eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Kritiker sorgen sich um Abhängigkeit, wenn Weed bzw. Gras legal wird.

Gründe für eine Legalisierung von Cannabis

Die Bundesregierung will Cannabis in Deutschland legalisieren. Kritiker haben Bedenken, dass durch die Legalisierung in Zukunft noch mehr Menschen diese Droge konsumieren. Die Ampel-Koalition argumentiert, sie wolle durch einen "kontrollierten Umgang mit Cannabis" Konsumenten besser schützen und den illegalen Markt eindämmen. Vorreiter bei der Legalisierung von Cannabis war Kanada: Dort dürfen Erwachsene seit fünf Jahren Cannabisprodukte in bestimmten Geschäften kaufen, im Internet bestellen und teilweise zu Hause anbauen.

Cannabis als legale Droge? Das sind die Folgen

Wie sind die Erfahrungen seither? Das erforscht Benedikt Fischer von der Simon Fraser University in Vancouver. Die Bilanz fällt durchwachsen aus: Der illegale Handel mit Cannabis ist durch die Freigabe zwar geschrumpft, allerdings kamen mehr Menschen wegen Cannabis in Notaufnahmen und Krankenhäuser. Wie das Fazit der Wissenschaftler einzuordnen ist, erklärt Benedikt Fischer in SWR1 Leute. Er ist im Remstal geboren, hat Deutschland vor mehr als 30 Jahren verlassen und verfasste mit internationalen Kollegen wissenschaftsbasierte Richtlinien zum sicheren Umgang mit Cannabis.