Bundesregierung will Cannabis legalisieren

Das Bundeskabinett hatte sich am Mittwoch auf eine geplante Cannabis-Legalisierung geeinigt. Demnach sollen Erwachsene bis zu 30 Gramm erwerben und besitzen dürfen. Ein Vertrieb ist nur in lizenzierten Geschäften vorgesehen. Ein Eigenanbau soll in begrenztem Maße möglich sein. Allerdings handelt es bei dem Beschluss nicht um einen Gesetzentwurf. Denn noch müsse geklärt werden, ob eine Legalisierung mit europäischem Recht vereinbar wäre.