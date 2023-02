per Mail teilen

Überlebt der Wintersport den Klimawandel? Dazu forscht Geograph Maximilian Witting. So könnten Ski fahren oder Snowboarden in Zukunft möglich sein.

Kunstschnee: Bleibt Wintersport in den Alpen möglich?

Schmale Kunstschneebänder auf grünem Hintergrund: So sahen Skigebiete zu Beginn des Jahres aus. Wird Skitourismus in den Alpen in Zukunft noch möglich sein? Wie sehen Anpassungsstrategien aus? Maximilian Witting erforscht, wie sich Wintersportorte neu orientieren können, um zu überleben.

Tourismus für Wintersportgebiete überlebenswichtig

Der Geograph von der LMU München erklärt, welche Herausforderungen auf Wintersportgebiete und ihre Gäste zukommen.

»Die niedrig gelegenen kleinen Skigebiete in den Mittelgebirgen und im Alpenvorland werden weichen, es geht hin zu höher gelegenen Gebieten in den Zentralalpen.«

Für die Betreiber der Wintersportgebiete stellt sich deshalb unter anderem die Frage, wie sie finanzielle Ausfälle kompensieren werden. In welche Richtung neue Angebote gehen können, wenn der Winter mal ausfällt, das erklärt Maximilian Witting in SWR1 Leute.

ARD Doku über den Klimawandel in den Wintersportgebieten