Gründete das Centrum für Naturkunde in Hamburg und dokumentiert das Artensterben

Prof. Matthias Glaubrecht ist Evolutionsbiologe und Wissenschaftshistoriker. Er ist Gründungsdirektor des Centrums für Naturkunde in Hamburg. Und er entwirft in seinem aktuellen Buch "Das Ende der Evolution" ein apokalyptisches Zukunftsszenario. Wir stehen vor dem größten Artenschwund seit dem Aussterben der Dinosaurier. Wir zerstören die Lebensgrundlage vieler großer Säugetiere. Wir sind verantwortlich für das globale Vogel- und Insektensterben. Und wir gefährden mit all dem letztlich unsere eigene Existenz.