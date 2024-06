Regisseur Joachim A. Lang und Historiker Thomas Weber erzählen in SWR1 Leute, wie ihr Film "Führer und Verführer" über Joseph Goebbels als Reichspropagandaleiter unter Adolf Hitler entstand.

Regisseur Joachim A. Lang (li) und Historiker Thomas Weber (re) Joachim Lang: Petra Schönberger/Geisler-Fotopress, dpa ; Thomas Weber: Stephanie Bonnas

Vor rund 80 Jahren geschahen die größten Verbrechen der Menschheit: der Holocaust und der Zweite Weltkrieg. Der Kino-Film "Führer und Verführer" beleuchtet auf bisher nicht gezeigte Weise die Zeit vom sogenannten "Anschluss" Österreichs im März 1938 bis zum Untergang im Führerbunker im Mai 1945. Verhängnisvolle Jahre der Weltgeschichte, die ohne die mächtige Propagandamaschine unter Leitung von Joseph Goebbels nicht möglich gewesen wären.

Wie durch Mechanismen der Propaganda die Macht gewonnen und missbraucht wurde, wirkt in Zeiten von Desinformation und Propaganda auf fatale Weise bis heute nach. Joachim Lang arbeitet als Redakteur, Regisseur und Autor beim SWR. Seine Spiel- und Dokumentarfilme (Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm, George, Die Kunst zu leben, Die Deutschlandrevue) wurden mit den wichtigsten Film- und Fernsehpreisen ausgezeichnet. Thomas Weber ist Historiker und Professor für Geschichte an der Universität in Aberdeen. Er schrieb unter anderem über die Machtergreifung der Nationalsozialisten in "Als die Demokratie starb" und stand den Machern des Films "Führer und Verführer" beratend zur Seite.