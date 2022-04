Zeigt noch nie gesehene, einzigartige Bilder von Honigbienen.

Ingo Arndt gehört seit vielen Jahren zu den herausragenden Naturfotografen weltweit. Er reist seit beinahe 30 Jahren um den Globus, immer auf der Suche nach spannenden Fotoreportagen aus der Natur. Seine Bilder erscheinen in internationalen Magazinen wie National Geographic, GEO, Stern oder BBC Wildlife und werden weltweit in Galerien und Museen ausgestellt. Er veröffentlichte fast zwanzig Bücher. Gerade erschienen „Honigbienen - geheimnisvolle Waldbewohner“. Darin zeigt er mit dem renommierten Bienenforscher Prof. Jürgen Tautz viele unbekannte Verhaltensweisen in noch nie gesehenen, einzigartigen Bildern; und sie regen an, die Bienenhaltung neu zu sehen. Mit der Videokamera begleitet wird Ingo Arndt auf seinen Expeditionen von seiner Frau Silke Arndt, die als Graphikdesignerin ebenfalls die meisten seiner Bücher veröffentlicht.

