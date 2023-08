per Mail teilen

Harold Kreis ist eine der herausragenden Persönlichkeiten im Deutschen Eishockeysport – schon bevor er im Mai 2023 beim DEB den Job als Eishockey Bundestrainer übernommen hatte.

Deutsche unerwartet Vizeweltmeister im Eishockey

Damit hatte wirklich keiner gerechnet: Bei der WM 2023 in Finnland und Lettland schaffte es die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bis ins Finale und wurde Vize-Weltmeister. Dabei hatte es in der Vorrunde erst einmal nicht nach einem erfolgreichen Turnier ausgesehen. Doch dann spielte das Nationalteam von Bundestrainer Harold Kreis ein herausragendes Turnier und sicherte sich zum dritten Mal in der Geschichte die WM-Silbermedaille.

Auch wenn wir heute nicht siegen konnten, haben wir dennoch gewonnen. Mit STOLZ können WIR uns, kann sich diese deutsche Herren-Nationalmannschaft 🇩🇪 Vizeweltmeister 2023 nennen

Fest verwurzelt im Mannheimer Eishockey

Die Eltern des gebürtigen Kanadiers stammen aus Deutschland. 1978 kam er in die deutsche Eishockeyliga und spielte während seiner aktiven Karriere bis 1997 fast 900 Mal für den ERC (heute: Adler) Mannheim. Auch nach seiner Spielerkarriere war Mannheim eine seiner Stationen als Trainer.

Auf und neben dem Eis: ein Leben für den DEB

Wir schauen mit Harold Kreis auf seine lange und bewegte Karriere, sprechen über die Eishockey-verrückte Stadt Mannheim und fragen ihn, wie er die erfolgreiche WM im Mai 2023 erlebt hat und was er jetzt mit der Eishockey-Nationalmannschaft weiter plant.