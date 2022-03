Das Thema "Wasser" steht heute in der ARD im Mittelpunkt. Der Thementag will kurz vor dem UN-Wassertag am 22. März für mehr Wasserbewusstsein sorgen. Veronika Schubert ist ausgebildete Gartentechnikerin, sie gründete ein Medienbüro rund ums Thema Garten und Natur. Und sie erklärt, vor welche Herausforderungen der Klimawandel Gartenliebhaber stellt. Die Sommer werden heißer, die Winter milder. Wie sich in Zukunft die richtige Pflanze für den richtigen Standort finden lässt und wie man ressourcenschonend und effizient bewässert, damit setzt sich Veronika Schubert in ihrem Wiener Medienbüro Garten schon lange auseinander. Warum jedes noch so kleine Stück Garten einen Beitrag zum Klimaschutz leistet, erlebt Veronika Schubert am eigenen Garten am Rande des Wienerwalds. In SWR1 Leute verrät Veronika Schubert, wie sich Gartenliebhaber den Bedingungen anpassen und die Gartengestaltung überdenken.

Moderation: Nicole Köster mehr...