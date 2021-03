Veranstaltet Touren in Grönland und auf Spitzbergen.

Laura Schmidt ist Diplom Geographin und Reiseleiterin für Grönland und Spitzbergen. Ihre Leidenschaft für die Hochgebirgsforschung entstand in der Heimat in Bayern. Ihre Faszination für die polaren Regionen wuchs über ein Engagement beim Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Marineforschung. Und Laura Schmidt war Teil der größten Arktis Expedition unserer Zeit. Sie verbrachte 2020 vier Monate auf dem Forschungseisbrecher „Polarstern“. Welche Herausforderungen ihr als Eisbärenwächterin begegnet sind, warum besonders die jungen Menschen auf Grönland mit Sorgen in die Zukunft schauen und was es bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen - darüber berichtet Laura Schmidt in SWR1 Leute.