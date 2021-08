per Mail teilen

Vor 25 Jahren gaben "Die Fantastischen Vier" ihr erstes Konzert in einem ehemaligen Kindergarten in Stuttgart, heute füllen sie dreimal hintereinander die Stuttgarter Schleyerhalle. Die Fantas machten deutschen Sprechgesang populär und erzählen in SWR1 Leute von legendären Konzerten, ihren Kindern und vom Älterwerden.