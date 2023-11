6:07 Uhr

Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus nimmt Ofarim nach Geständnis in Schutz

Was damals im Oktober 2021 passiert ist (oder eben nicht), schlägt bis heute hohe Wellen und hat die Diskussion um offen ausgetragenen Antisemitismus in Deutschland seitdem geprägt: Der Fall Gil Ofarim. Der Sänger hatte damals in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Er hatte behauptet, dass ein Hotel-Mitarbeiter ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Der Musiker erstattete später Anzeige, aber auch der Mitarbeiter wehrte sich und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an. Und gestern der große Knall: Ofarim hat vor Gericht zugegeben, die Vorwürfe erfunden zu haben.

Die Reaktionen darauf fielen entsprechend heftig aus. Eine Stimme, die im Kampf gegen Antisemtismus Gewicht hat, ist die des Beauftragten der Landesregierung gegen Antisemitismus, Michael Blume. Und auch er hat die Wendung des Falls verfolgt, Ofarim aber jetzt in Schutz genommen. "Es gibt weder eine jüdische Weltverschwörung noch eine Fehlerlosigkeit", sagte er. Ofarim habe seinen Fehler eingestanden, er habe den Hotelmanager um Entschuldigung gebeten und damit Verantwortung übernommen. "Wir haben den Antisemitismus dann überwunden, wenn wir verstanden haben, dass Jüdinnen und Juden keine schlechteren oder besseren Menschen sind - sondern Menschen wie wir alle", sagte Blume weiter.

