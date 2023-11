Wann ist der Stuttgarter Weihnachtsmarkt geöffnet? Was kostet ein Glühwein? Wie sind die Öffnungszeiten des Riesenrads? Wo kann ich parken? Die Antworten gibt es hier im Überblick.

Rund 200 Stände hat der Stuttgarter Weihnachtsmarkt und ist laut Veranstalter der größte in Baden-Württemberg. Er beginnt am Mittwoch, den 29. November, um 17 Uhr. Die Eröffnungsfeier startet um 18 Uhr im Innenhof des Alten Schlosses. Der letzte Tag ist der 23. Dezember.

Die Öffnungszeiten des Stuttgarter Weihnachtsmarkts haben sich im Vergleich zu den vorherigen Jahren geändert. Er macht vormittags später auf und am Wochenende hat er abends länger offen.

Montag: 11 bis 21 Uhr

Dienstag: 11 bis 21 Uhr

Mittwoch: 11 bis 21 Uhr

Donnerstag: 11 bis 22 Uhr

Freitag: 11 bis 22:30 Uhr

Samstag: 11 bis 22:30 Uhr

Sonntag: 11 bis 21 Uhr

Neben den Öffnungszeiten gibt es vor allem ein neues musikalisches Angebot. Neben den Konzerten im Innenhof des Alten Schlosses und in der Stiftskirche gibt es erstmals halbstündige Konzerte der Turmbläser. Verschiedene Posaunenchöre aus Stuttgart und der Region spielen immer Freitag bis Sonntag ab 17:45 Uhr aus 60 Meter Höhe vom Turm der Stiftskirche.

Die Auswahl ist groß. In den Buden der Händlerinnen und Händler gibt es unter anderem Weihnachtsbaumschmuck, Winterkleidung, Haushaltswaren, Kerzen und Spielzeug. Auch gibt es deftige und süße Speisen wie beispielsweise gebrannte Mandeln, Marroni und Bratwürste. An regionalen Spezialitäten werden zum Beispiel verschiedene Spätzle-Gerichte angeboten oder Schupfnudeln mit Kraut. Neben Glühwein, Met und Bier gibt es auch nicht alkoholische Getränke wie beispielsweise Punsch, heiße Schokolade oder Kaffee.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist der größte in Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr kamen nach Veranstalterangaben mehr als drei Millionen Menschen. Das liegt im Schnitt. In der Regel rechnen die Veranstalter jährlich mit 3,5 bis 4 Millionen Besucherinnen und Besucher. Allerdings findet der Weihnachtsmarkt dieses Jahr an 25 Tagen statt. 2022 waren es 31 Tage. Erfahrungsgemäß ist der Weihnachtsmarkt vor allem am Wochenende, aber auch an den Abenden gut besucht.

Der Weihnachtsmarkt findet in der Stuttgarter Innenstadt statt - und zwar auf dem Schloss-, Schiller-, Karls- und Marktplatz. Entsprechend können die Innenstadt-Parkhäuser beispielsweise in der Bolzstraße, am kleinen Schlossplatz oder in der Nadlerstraße am Rathaus angefahren werden. Ein Leitsystem weist auf freie Stellplätze hin. Wer öffentlich anreist, kann vom Hauptbahnhof oder der S-Bahnhaltestelle Stadtmitte in rund fünf Minuten zum Weihnachtsmarkt laufen. Noch näher liegen die Stadtbahnhaltestellen Schloss-, Börsen- und Charlottenplatz.

Die Stadt Stuttgart hat eine Webcam auf den Marktplatz gerichtet.

Steigende Lizenzgebühren belasten viele Weihnachtsmärkte im Land. Die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart rechnet nicht mit deutlich höheren GEMA-Kosten. "Wir melden die Konzerte im Innenhof des Alten Schlosses an. Das ist ein begrenzter Bereich. Das haben wir immer schon gemacht", sagte eine Sprecherin. Da habe sich nichts geändert. Ob einzelne Standbetreiber dieses Jahr keine oder andere Musik spielen würden, dazu könne in.Stuttgart nichts sagen.

Eine 0,2-Liter-Tasse kostet laut Veranstalter rund 4 Euro. Es gibt keinen Einheitspreis.

Erstmals in diesem Jahr gibt es mobile Poller. Da ein Gutachter Lücken im Sicherheitskonzept festgestellt hatte, wurden diese mehreren Stellen rund um den Weihnachtsmarkt diese 1,25 Meter hohen Metallsperren aufgestellt. Wie der Stuttgarter Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (parteilos) am Tag vor der Erföffnung sagte, gebe es in Stuttgart keine konkreten Hinweise auf terroristische Anschläge. Aber man wolle einfach auf Nummer sicher gehen.

Antike Uhren, Bücher, Schmuck und Porzellan - insgesamt 3.000 einzigartige Artikel finden sich laut Veranstalter auf dem Schillerplatz. Wer seine Antiquitäten schätzen lassen will, könne jederzeit und ohne Termin vorbeikommen, teilte der Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit.

In der "Lebenden Krippe" in der Sporerstraße neben der Markthalle gibt es drei Lämmchen, zwei Schafe und einen Esel zu sehen. Der Stall sei dieses Jahr größer als im vergangenen Jahr, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit.

Eine Welt in klein ist das "Kinder-Märchenland" auf dem Schlossplatz. Dort fährt eine dampfende und zischende Mini-Eisenbahn. Es gibt ein Mini-Riesenrad und auch ein nostalgisches Kinderkarussell.

Wer sozialbenachteiligten Kindern eine Freude machen will, kann Wunschzettel vom "Weihnachtsbaum der Kinderwünsche" pflücken. Dieser steht im Foyer des Rathauses. Außerdem gibt es einen digitalen Weihnachtsbaum der Kinderwünsche. Die entsprechenden Geschenke im Wert von bis zu 30 Euro können im Kinderbüro in der Eberhardstraße 6 abgegeben werden.

In der lebenden Krippe auf dem Weihnachtsmarkt Stuttgart sind Esel, Mutterschafe und Lämmer zu sehen. (Archivfoto) SWR

Nur Rollschuh fahren. Der Wintertraum feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum. 23 Jahre lang wurde auf einer Eisbahn Schlittschuh gelaufen, im vergangenen Jahr wurde wegen der hohen Energiekosten aus der Eis- eine Rollschuhbahn. Diese hat täglich ab 11 Uhr geöffnet, Schluss ist um 22:30 Uhr. Der Wintertraum geht bis zum 7. Januar.

Das Riesenrad bietet einen Blick auf den Weihnachtsmarkt aus 58 Metern Höhe. Erwachsene zahlen 8 Euro. Ermäßigt liegt der Preis bei 6 Euro. Es bleibt im Ehrenhof des Neuen Schlosses bis zum 7. Januar stehen. Die Öffnungszeiten sind ähnlich wie die des Weihnachtsmarkts:

Montag: 11 - 21 Uhr

Dienstag: 14 - 21 Uhr

Mittwoch: 11 - 21 Uhr

Donnerstag: 11 - 21 Uhr

Freitag: 11 - 22 Uhr

Samstag: 11 - 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 21 Uhr

Die Weißtanne ist rund 24 Meter hoch und acht Tonnen schwer. Der Baum ist rund 70 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis). Insgesamt fast sieben Kilometer Lichterketten winden sich durch die Äste des Baums. Etwa 40.000 LED-Lämpchen lassen ihn leuchten. Übrigens: Auch auf dem Marktplatz steht dieses Jahr wieder ein Weihnachtsbaum. Die dortige Weißtanne ist rund 19 Meter hoch.

Das Interesse an dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist groß. Viele Besucherinnen und Besucher kommen auch aus dem Ausland. Die Veranstalter geben die Zahl der Busse aus dem In- und Ausland mit insgesamt rund 5.000 an.