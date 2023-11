per Mail teilen

Auf einer Landstraße bei Bad Urach ist ein Transporter mit mehreren hundert Ferkeln umgekippt. Laut Polizei wurden dabei rund 100 Tiere getötet. Die Unfallursache ist noch unklar.

Rund 600 Ferkel waren geladen, als der Tiertransporter am Dienstagmittag bei Bad Urach (Kreis Reutlingen) umgekippt ist. Der Unfall ist am Ortsausgang von Seeburg in Richtung Hengen passiert. Die L245 wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.

Ferkel werden von Landwirten und Tierärzten versorgt

Rund 100 der geladenen Ferkel seien bei dem Unfall gestorben, so die Polizei. Die überlebenden Tiere mussten von der Straße zusammengetrieben und mit Bauzäunen zusammengepfercht werden. Ein anderer Transporter holte die Tiere ab. Tierärzte, Bauern aus der Umgebung sowie Vertreter des Veterinäramts und der Tierkörperbeseitigungsanstalt waren an der Unfallstelle, um sich um die Tiere zu kümmern.

Um den umgestürzten Transporter zu bergen, musste ein Kran eingesetzt werden. Weil bei dem Unfall Flüssigkeiten aus dem Fahrzeug ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr ausgerückt.

Tierärzte, ortsansässige Bauern und Vertreter des Veterinäramts waren am Unfallort, um die Rettungskräfte bei der Versorgung der Ferkel zu unterstützen. SWR

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Auch über die Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.