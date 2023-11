Schwäbisch Hall: Hausärzte fordern telefonische Krankschreibung

Mit dem Winter werden auch die Arztpraxen wieder voller. Die Ärzte fordern eine schnelle Rückkehr der telefonischen Krankschreibung. Doch die lässt auf sich warten.

Am 1. April 2023 ist die Regelung zur telefonischen Krankschreibung ausgelaufen. Zwar soll das bald dauerhaft möglich sein, jedoch nicht vor Ende Januar, so die Bundesregierung. Das dauert zu lange, bemängelt auch Dr. Elisabeth Koerber-Kröll von der Kreisärzteschaft Schwäbisch Hall.

Telefonische Krankschreibung bietet viele Vorteile

Gerade bei bekannten Patienten biete eine telefonische Krankschreibung viele Vorteile und Erleichterungen im Praxisalltag, erklärt Koerber-Kröll. So könne man einen langjährig bekannten Patienten, der beispielsweise einen positiven Corona-Selbsttest aber nur leichte Symptome hat, unkompliziert am Telefon krankschreiben. Wenn ein solcher Patient oder eine solche Patientin die Symptome glaubhaft schildert, stellt ihre Praxis auch schon jetzt am Telefon Krankschreibungen aus. "Da können wir gar nicht auf die Entscheidung der Politik warten", so die Ärztin im SWR, das dauere zu lange.

Fachkräftemangel könnte problematisch werden

Derzeit ist die Erkältungswelle in vollem Gange - wie jedes Jahr und nicht außergewöhnlich stark, so Koerber-Kröll. Dennoch sind jetzt viele Patienten und Patientinnen in den Praxen. Zu dieser zusätzlichen Belastung im Winter kommt dann noch das allseits bekannte Problem: der Fachkräftemangel. Auch der könnte künftig zu einem Problem für die Arztpraxen werden, wenn die Zahl der Patientinnen und Patienten weiter zu- und die Zahl der Angestellten abnimmt.

Daher wünscht sich auch Koerber-Kröll, dass die telefonische Krankschreibung wieder legitimiert, aber vor allem schnell umgesetzt wird. Denn das erleichtere nicht nur den Praxisalltag für alle, seien es die Ärztinnen und Ärzte selbst oder auch ihre Angestellten. Auch für die Patientinnen und Patienten erleichtere diese Option den Arztbesuch, ist sich Körber-Kröll sicher.