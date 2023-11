Nach dem Bekanntwerden weiterer Details zur Flucht eines in Bruchsal inhaftierten Mörders, fordert die FDP Aufklärung von der Justizministerin. Der Mann ist seit Oktober flüchtig.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung fordert Aufklärung im Fall des entflohenen Mörders, der in Bruchsal inhaftiert war. In einer parlamentarischen Anfrage will er wissen, an welche Orte die sogenannte begleitete Ausführung den inhaftierten Mörder geführt hat. Während des bewachten Ausflugs war der Mann in der Nähe eines Baggersees im rheinland-pfälzischen Germersheim geflohen.

Nach einem SWR-Bericht, wonach der Mann vor dem Besuch des Baggersees auch in einem Baumarkt war, um Bretter für die Ehefrau zu kaufen, stellt der Abgeordnete zudem die Frage, ob der bewachte Ausflug vorher mit der Ehefrau des Gefangenen geplant war. Der entflohene Mörder hatte seine Fußfessel nach Angaben von Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) mit Hilfe eines Werkzeugs geknackt. Wie der Mann an das Werkzeug kam, ist bislang nicht bekannt.

Verurteilter Mörder Anfang Oktober geflohen

Der 43-jährige verurteilte Mörder ist Anfang Oktober im Rahmen des bewachten Ausflugs geflohen. Er war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, wobei eine besondere Schwere der Schuld festgestellt worden war. Er hatte einen 44-Jährigen erwürgt. Seit der Flucht fehlt jede Spur, es wird europaweit nach dem Mann gesucht.

Rechtlicher Anspruch auf bewachte Ausflüge

Auf bewachte Ausflüge, sogenannte Ausführungen, haben Strafgefangene einen rechtlichen Anspruch. Sie dienen - wie in diesem Fall auch - der Familienzusammenführung: Der 43-Jährige sollte am Baggersee seine Ehefrau und seine beiden minderjährigen Kinder treffen. Nach Informationen aus Ermittlerkreisen wird die Route für solche Ausflüge vorher festgelegt. Wie Justizministerin Gentges in einer Regierungsbefragung sagte, durfte der Inhaftierte seit 2019 drei Mal pro Jahr unter Aufsicht aus dem Gefängnis.