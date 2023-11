Brand in Mehrfamilienhaus in Freiburg - Schaden in Millionenhöhe

Im Freiburger Stadtteil Stühlinger hat es am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Freiburger Stadtteil Stühlinger hat sich am Dienstagabend ein Brand entfacht. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Dach, die Feuerwehr konnte aber durch Drehleitern von außen verhindern, dass der Brand auf Nachbarhäuser überging. Schaden in Millionenhöhe Über 100 Rettungskräfte waren im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Wegen der dichten Bebauung gestalteten sich die Löscharbeiten jedoch schwierig. Das Dach musste aufgerissen werden. Der Brand hat laut Polizei einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. In der Klarastraße in Freiburg hatte sich ein Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses entzündet. Nick Kauz / EinsatzReport24 Bewohner vorerst ohne Bleibe Die betroffenen Wohnhäuser sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Laut Polizei war die brennende Wohnung leer. Niemand wurde verletzt. Auch die Nachbarhäuser wurden kontrolliert. In einem der Gebäude gab es eine erhöhte Gaskonzentration, auch hier können die Bewohnerinnen und Bewohner vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen.