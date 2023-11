per Mail teilen

Mit viel Geld wollen Bund und BW den Ausbau der Wasserstoff-Technologie beschleunigen. Doch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind mehrere zentrale Projekte in Gefahr.

Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts steht die Förderung wichtiger Zukunftsprojekte in Baden-Württemberg auf der Kippe. Es geht dabei unter anderem um die Entwicklung alternativer Antriebe und die Betankung mit Wasserstoff. Die grün-schwarze Landesregierung befürchtet nach SWR-Informationen, dass die hierfür geplante Förderung des Bundes in Höhe von insgesamt 380 Millionen Euro wegbrechen könnte.

Über 250 Millionen Euro vom Bund für Cellcentric

Es geht um vier sogenannte Leuchtturmprojekte im Bereich Wasserstoff. Allein die Brennstoffzellenfabrik von Cellcentric in Weilheim (Kreis Esslingen) wollte der Bund mit 253 Millionen Euro fördern. Das Land hatte sich schon bereiterklärt, 108 Millionen Euro beizusteuern. Bei der Förderung sogenannter Ipcei-Projekte übernimmt der Bund 70 Prozent und das Land 30 Prozent. Die Idee stammt von der EU-Kommission, die über diesen Weg besonders innovative Projekte gefördert sehen will.

Cellcentric, ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Volvo, will in dem Werk Antriebe für schwere Lastwagen entwickeln.

Daimler Truck bei zwei Projekten betroffen

Darüber hinaus stehen drei weitere Projekte in Baden-Württemberg infrage, die der Bund mit insgesamt 126 Millionen Euro anschieben wollte. Das Land wollte 54,3 Millionen Euro zuschießen. Betroffen ist vor allem das Projekt Pegasus von Daimler Truck. Hierfür sollen an drei Standorten - in Stuttgart, Mannheim und im rheinland-pfälzischen Wörth - emissionsfreie, wasserstoffbetriebene Lkw für den Fernverkehr entwickelt werden.

Daneben steht die Förderung für zwei Betankungsanlagen für Wasserstoff auf der Kippe. Die beiden Tankstellen sollten im Raum Mannheim und im Raum Ulm errichtet werden. Erstere ist ein Projekt des Wasserstoff-Tankstellenbetreibers H2 Mobility, die andere soll von Shell Deutschland errichtet werden. Die genaue Höhe der geplanten Förderung für die einzelnen Projekte ist bisher nicht bekannt. Die Tankstellen sollen mit 100 Prozent erneuerbar erzeugtem Wasserstoff versorgt werden.

Ampel fehlen 60 Milliarden Euro für Klimaprojekte

Hintergrund für die unsichere Lage ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November. Die Richterinnen und Richter hatten es für unzulässig erklärt, Schulden aus dem Corona-Fonds in einen Fördertopf für die Energiewende umzuschichten. Damit fehlen der Ampelkoalition in Berlin nun 60 Milliarden Euro für Klimaprojekte.

Auch nach dem Treffen der Länderminister mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag und der Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) sei weiter unklar, wie es mit den Klimaprojekten nun weitergehen soll, hieß es aus der Landesregierung.

Kretschmann warnt vor "dramatischen Auswirkungen" für Standort

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warnte am Dienstag, der Wegfall solcher Förderungen könne "dramatische Auswirkungen" für die Standorte Deutschland und Baden-Württemberg haben. "Die Gefahr, dass das uns auch in der Breite trifft, die ist gegeben", sagte der Grünen-Politiker. Er nannte neben den Ipcei-Projekten auch die Wärmeplanung und den Netzausbau.

Deutschland könne im Wettbewerb mit den USA oder China ohne massive Förderung große Nachteile erleiden. Kretschmann verwies insbesondere auf das Klimaschutzpaket der US-Regierung in Höhe von 375 Milliarden Euro, das auch deutsche Unternehmen anziehe.

Auf die Frage, ob auch das Projekt von Cellcentric in Gefahr sei, sagte der Grünen-Regierungschef, er habe das Thema "längstens" bei Bundeswirtschaftsminister Habeck eingebracht. "Das muss die allerhöchste Priorität haben." Es sei unmöglich für Baden-Württemberg, den finanziellen Beitrag des Bundes zu übernehmen. "Deshalb sind wir darauf angewiesen. Das wissen alle."