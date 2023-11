Endlich schneit es im Nordschwarzwald. Das sind besonders gute Nachrichten für Wintersportfans und auch die Skiliftbetreiber. Am Mittwoch sollen die ersten Lifte in Betrieb gehen.

Den Anfang machen die Skilifte Ruhestein, Unterstmatt und Seibelseckle. Sie werden am Mittwoch geöffnet. Am Ruhestein ist Liftbetrieb ab dem Vormittag, Unterstmatt und Seibelseckle öffnen dann am Mittag. Auch bei anderen Skiliften an der Schwarzwaldhochstraße steht der Saisonstart bevor.

Weitere Liftbetreiber hoffen auf Saisonstart Anfang Dezember

Es soll kalt bleiben und auch weitere Schneefälle sind angekündigt. Das macht auch den Skiliftbetreibern Hoffnung, die ihre Pisten bislang noch nicht öffnen konnten. Am Mehliskopf und am Vogelskopf hofft man auf einen Start in die Skisaison zum Wochenende.

Erste Loipen im Nordschwarzwald sind gespurt

Langlauf-Fans können bereits im Nordschwarzwald einige Kilometer auf verschiedenen Loipen zurücklegen. Unter anderem sind Loipen rund um Unterstmatt, Herrenwies und Kniebis gespurt.

SWR-Reporterin Cornelia Stenull hat im vergangenen Winter die Loipe am Seibelseckle im Selbstversuch getestet.

Erster Schnee lockt viele Winterfans in den Schwarzwald

Vergangenes Wochenende blieben die ersten Flocken rund um die Schwarzwaldhochstraße liegen und lockten viele Besucher in die Höhenlagen. Ob am Kaltenbronn, auf der Hornisgrinde oder der Badener Höhe - verschneite Ausblicke gab es an vielen Ecken zum ersten Mal in diesem Jahr.