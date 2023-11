Vorfreude auf Schnee: Viele Besucher an der Schwarzwaldhochstraße erwartet

Der Wetterbericht verspricht am Wochenende Schnee im Nordschwarzwald. Wer an der Schwarzwaldhochstraße zwischen Baden-Baden und Freudenstadt Winterspaß will, muss Umwege in Kauf nehmen.

Am Wochenende soll die Schneefallgrenze auf bis zu 300 Meter sinken. Der erste Schnee des Jahres lockt erfahrungsgemäß immer zahlreiche Besucher an die Schwarzwaldhochstraße. Wegen Sanierungsarbeiten ist die B500 jedoch nicht durchgängig befahrbar. Derzeit ist die Schwarzwaldhochstraße zwischen Hundseck und Bühl-Sand (Landkreis Rastatt) komplett gesperrt. Wintersporthungrigen bleibt somit nur die Anfahrt über Baden-Baden, Bühl oder das Murgtal. Direkt von einem zum anderen Schneegebiet zu fahren, funktioniert nicht.

Polizei beobachtet Verkehrslage an der Schwarzwaldhochstraße

Die Polizei ist auf einen Ansturm von Besuchern eingerichtet. Man habe die Lage auf der B500 am Wochenende im Blick, so ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Offenburg. Falls Parkplätze an der Schwarzwaldhochstraße am Wochenende überfüllt sind, werde man gegebenenfalls Zufahrtsstraßen sperren, um ein Verkehrsschaos zu vemeiden, so die Polizei. Auch die Räumdienste stehen für eventuelle Einsätze bereit.

Die B500 ist zwischen Hundseck und Bühl-Sand wegen Bauarbeiten voll gesperrt. SWR

Lifte im Nordschwarzwald am Wochenende wohl noch geschlossen

Für die Besucher an Mehliskopf, Seibelseckle oder Mummelsee dürften sich die Winterfreuden am Wochenende maximal auf stimmungsvolle Schneespaziergänge oder kurze Rodelpartien beschränken. Ihre Ski können sie getrost daheimlassen. Die Liftbetreiber an der Schwarzwaldhochstraße, beispielsweise am Mehliskopf, halten es für unwahrscheinlich, dass der erste Schnee des Jahres für Abfahrt oder Langlauf ausreicht.

Liftbetreiber zwischen Unterstmatt und Mummelsee hoffen auf Frost

Zudem seien die Skihänge vom Regen der vergangenen Tage und Wochen aufgeweicht, was das Präparieren der Pisten schwierig mache. Die Liftbetreiber hoffen auf den an den kommenden Tagen vorhergesagten Frost, der den Untergrund festigen soll. Dann könnten am ersten Adventswochenende die Lifte laufen.

Auch die Schnee- und Skiausflügler könnten dann auch ohne Hindernisse zu ihren Zielen an der Schwarzwaldhochstraße gelangen. Denn laut Regierungspräsidium Karlsruhe sollen die Arbeiten an der B500 bis Anfang Dezember abgeschlossen sein.