Martin Besinger SWR Martin Besinger ist Reporter und Redakteur im SWR-Studio Karlsruhe. Immer abwechselnd ist er entweder draußen unterwegs, auf der Suche nach der nächsten bewegenden Geschichte, oder er sitzt am sogenannten "Desk" und überlegt, wie er Berichte und Geschichten von anderen Reportern am Liebsten ins Fernsehen bringt. Meistens sind das entweder die Landesschau oder die Nachrichtensendung SWR aktuell mit ihren verschiedenen, über den Tag verteilten Ausgaben. Egal, ob ein Schäfer im Schwarzwald Angst vorm "bösen Wolf" hat oder aktuell das Sonnenbad in Karlsruhe eröffnet wird, fast alle Nachrichten und Geschichten aus der Region Nordbaden sind es wert, erzählt zu werden. Heimat Bruchsal Mein Antrieb Die Geschichten, denen wir begegnen, das Besondere im scheinbar Alltäglichen Die meiste Zeit widme ich diesem Thema Menschen und Emotionen Journalistisch prägend für mich waren Peter Scholl-Latour, Klaus Kleber Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen wo fange ich da an...