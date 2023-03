Die Polizei hat in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) einen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht am Samstag seine 36-jährige Ehefrau in ihrer Wohnung getötet zu haben.

Nach der Tötung einer 36-jährigen Frau am Samstag in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) hat die Polizei mitgeteilt, dass der Ehemann vorläufig festgenommen wurde. Er stehe im dringenden Tatverdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Der 36-jährige Tatverdächtige soll am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt werden. Frau offenbar durch Messerstiche getötet Die Frau war am Samstagnachmittag schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden und wenig später gestorben. Ein Anruf hatte die Polizei zu der Wohnung geführt. Wer den Hinweis gab, wollten die Ermittler nicht sagen. Nach Informationen der "Badischen Neuesten Nachrichten" (BNN) war die 36-Jährige Mutter von zwei kleinen Kindern. Sie sei vermutlich durch Messerstiche getötet worden.