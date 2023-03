Die gelben Engel des ADAC waren 2022 weniger im Einsatz als im Jahr davor, vor allem wegen des milden Winters. Das geht aus der Bilanz der Pannenhelfer hervor.

Bis auf wenige Tage im Dezember mussten ADAC Pannenhelfer kaum wegen Batterieaussetzern aufgrund frostiger Nächte ausrücken. Ausnahme war der 19. Dezember 2022. An dem Tag musste der ADAC rund 600 Mal in Nordbaden zu Hilfe eilen, allein 177 Mal im Raum Karlsruhe. An dem Wochenende davor lagen die Temperaturen unter null Grad, dadurch sprangen montagmorgens bei Fahrtantritt in Richtung Arbeit viele Fahrzeuge nicht an.

"Die typischen Einsatzrekorde, bei denen nach frostigen Nächten die Batterien reihenweise aussetzen, blieben aus."

ADAC hilft auch bei Panne mit dem Fahrrad

Mit fast 50 Prozent Anteil waren kaputte oder leere Batterien Pannenursache Nummer eins, auf Platz zwei folgten Motorschäden. Insgesamt wurden die Pannenhelfer des ADAC rund 111.000 Mal gerufen.

Seit diesem Jahr bietet der ADAC auch Fahrradpannenhilfe an - unter anderem auch wegen der Batterien von Elektrobikes. Diese neue Hilfe kam 110 Mal zum Einsatz.