Schulbusfahrer in Althengstett durch Messerstiche verletzt

In Althengstett ist ein Schulbusfahrer durch Messerstiche verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, Kinder im Bus waren laut Polizei nicht gefährdet.

Der 41-jährige Fahrer war am Dienstagnachmittag in Althengstett (Kreis Calw) mit einem Schulbus unterwegs, als er verkehrsbedingt anhalten musste. So konnte der 26-jährige mutmaßliche Täter an das geöffnete Fenster des Busses herantreten und den Fahrer mit einem Messer verletzen. Er stach offenbar mehrfach unvermittelt auf den Mann ein und flüchtete anschließend.

Großfahndung nach Messerangriff in Althengstett erfolgreich

Es wurde direkt großflächig nach dem Mann gefahndet. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. So konnte der mutmaßliche Täter kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Schulkinder nicht in Gefahr

Der Fahrer und der Beschuldigte kannten sich offenbar und waren wohl wenige Tage zuvor schon einmal verbal aneinandergeraten. Den acht Schulkindern im Bus ist nach Polizeiangaben nichts passiert. Sie seien nicht gefährdet gewesen. Die Kinder wurden vor Ort betreut und im Nachgang nach Hause gefahren oder von Angehörigen abgeholt.