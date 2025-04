Zurück aus dem Winterquartier: Fischadler brüten wieder bei Rastatt

Das einzige Fischadlerpaar in Baden-Württemberg brütet wieder am Rhein bei Rastatt. Angaben des Naturschutzbunds zufolge sitzt das Weibchen seit einer Woche wieder im Nest.

Sie galten über ein Jahrhundert lang als ausgerottet - doch vor ein paar Jahren kehrte ein Fischadlerpaar zurück in die Rheinebene. Das einzige Paar in Baden-Württemberg brütet seit einer Woche wieder Nachwuchs aus.

Mindestens ein Ei im Nest bei Rastatt

Ein erstes Ei sei auf einem Bild der Überwachungskamera zu erkennen gewesen, so Daniel Schmidt-Rothmund, Projektleiter beim Naturschutzbund (NABU ). Wie viele Eier das Fischadlerpaar ausbrüte, sei noch unklar.

Das wird vielleicht eine Osterüberraschung.

Geht alles gut, könnte der Nachwuchs in der zweiten Maihälfte schlüpfen.

Naturschützer montieren Nisthilfe für Fischadler in Baumspitzen

Vor vier Jahren war bei Rastatt eine künstliche Nisthilfe in 25 Metern Höhe auf einem Baumriesen montiert worden. Von dort oben haben die Greifvögel einen guten Überblick und können potenzielle Feinde früh erkennen und verjagen. 2023 hatte ein Fischadlerpaar das erste Mal seit mehr als 115 Jahren wieder erfolgreich in Baden-Württemberg gebrütet.

2023 brütete das Fischadlerpaar das erste Mal seit mehr als 100 Jahren bei Rastatt. SWR

Fischadlerpaar zurück aus dem Winterquartier in Rastatt

Das Fischadlermännchen war dieses Jahr Mitte März zurückgekehrt und bereitete das Nest vor. Fünf Tage später folgte das Weibchen aus dem Winterquartier südlich der Sahara.

Ein junger Fischadler sitzt 2024 auf dem Waldboden bei Rastatt, bevor er beringt wird. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Vor über 100 Jahren ausgerottet und nun zurück

Seit 1907 galten Fischadler in Baden-Württemberg als ausgerottet. Nach Einschätzung des NABU stehen die Chancen gut, dass sich bald ein oder zwei weitere Fischadler-Paare am Oberrhein, Bodensee oder an der Donau ansiedeln. Die Jungvögel aus 2023 könnten sesshaft werden. Mehr als 30 Plattformen hat Schmidt-Rothmund dafür in diesen Regionen installiert.