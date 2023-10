Bruchsal: Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick ist den GRÜNEN beigetreten

per Mail teilen

Die Oberbürgermeisterin von Bruchsal Cornelia Petzold-Schick ist den Grünen beigetreten. Bislang war sie parteilos und saß für die Wählervereinigung der Freien Wähler im Kreistag.

Die Oberbürgermeisterin von Bruchsal (Kreis Karlsruhe), Cornelia Petzold-Schick, ist den GRÜNEN beigetreten, das hat sie dem SWR mitgeteilt. Sie ist damit die erste Grüne Oberbürgermeisterin im Landkreis Karlsruhe und aktuell die einzige Grüne Oberbürgermeisterin im Land. Sie wolle Farbe bekennen gegen aktuell erstarkende politische Strömungen in Deutschland. Steigende Prozente bei der AfD hätten sie zum Nachdenken gebracht, sagte Cornelia Petzold-Schick dem SWR.

Oberbürgermeisterin Bruchsal: Das sind ihre Beweggründe

Im Gespräch mit dem SWR erklärte die Oberbürgermeisterin, unter anderem die aktuelle politische Situation mit dem bundesweiten Erstarken der AfD habe sie motiviert Farbe zu bekennen und ihre Parteilosigkeit aufzugeben. Haltung zu zeigen, in schwierigen Zeiten, sei ihre Motivation. Außerdem sei sie im letzten Jahr von den GRÜNEN gefragt worden, sich im Landkreis Rastatt als Landrätin zu bewerben. Zusätzlich kam eine Anfrage aus Mannheim, ob sie dort für die Grünen kandidieren wolle.

Mir war klar, ich bleibe in Bruchsal, aber mir war auch klar, ich muss Haltung zeigen.

Bruchsal: Für die Oberbürgermeisterin bleibe nur die Partei die Grünen

Mit Blick auf die Bundespolitik und ihre eigene Agenda bleibe für sie nur die Partei "Die Grünen", so Petzold-Schick, auch im Hinblick auf Themen wie Energiewende, Naturschutz und Klimawandel, die sie lokal umtreiben. Petzold-Schick hat den Ausbau der regenerativen Energien in Bruchsal vorangetrieben.

Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich bleibe immer noch dieselbe. Klar sehe ich die Diskrepanz zwischen Bundes- und Kommunalpolitik, aber mir war es wichtig, ein Zeichen gegen den rechten Rand zu setzen.

Ändern werde sich im Alltag nichts, sie sei der gleiche Mensch, fahre weiter Dienstwagen und werde auch nicht Vegetarierin, so Petzold-Schick. Am Samstag werde sie auf dem Parteitag der GRÜNEN in Weingarten (Kreis Ravensburg) sprechen.

Petzold-Schick: Weiterhin Oberbürgermeisterin für alle

Das sei für sie aber auch kein einfacher Schritt, erklärte das Stadtoberhaupt, weil sie die Diskrepanz sehe, dass sie als Oberbürgermeisterin für alle ganz klar die bleibe, die sie sei. Sie werde kein anderer Mensch durch ihre Parteizugehörigkeit bei den GRÜNEN, machte sie im Gespräch deutlich.