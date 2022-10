Oberbürgermeister-Kandidat Palmer grillt beim Deutschen Alpenverein

Boris Palmer will Oberbürgermeister bleiben und kandidiert als Unabhängiger für die OB-Wahl am 23. Oktober. Ulrike Baumgärtner (Grüne) und Sofie Geisel (SPD) wollen ihn beerben.

Seit 16 Jahren ist Boris Palmer Oberbürgermeister von Tübingen. Bei beiden Wahlen kandidierte er für die Grünen und erreichte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Wegen Querelen mit der eigenen Partei tritt er nun als unabhängiger Kandidat an. Sein Team hat sich für den Wahlkampf die Kampagne „Grill den OB“ ausgedacht. Das heißt, Palmer kommt auf Einladung zu Vereinen, Firmen und Privatleuten und darf von den Gastgebern gegrillt, sprich ausgefragt werden. So war der Oberbürgermeister kürzlich beim Deutschen Alpenverein (DAV) in Tübingen zum Grillen:

Mit Boris Palmer beim DAV Tübingen zum Grillen

Das DAV-Gelände Tübingen liegt im Grünen direkt am Neckar. In der Boulder- und Kletterhalle wuselt es. Auch an den Kletterwänden draußen kraxeln junge und ältere Sportler. Es riecht nach Roter Wurst und Feuer. Um einen großen Grill stehen einige Mitglieder des Alpenvereins. Mittendrin Oberbürgermeister Boris Palmer. Er und die Gastgeber sind besten gelaunt, die Stimmung an jenem milden Herbstabend ist ausgelassen.

SWR Reporterin Stefanie Assenheimer hat Boris Palmer getroffen:

Palmer hört sich erst an, wie der DAV seine Halle erweitern und das finanzieren will, dann sind die Würstchen fertig. „Ich hab‘ wirklich Hunger“, sagt der OB und lässt sich einen Käseknacker reichen. Er beißt ab und fordert die Runde auf, Fragen zu stellen. Auch Unangenehmes ist erlaubt.

Remstal-Rebell prägte Boris Palmer

Klartext, das kann Palmer. Das hat er früh gelernt von seinem Vater, der als Remstal-Rebell bekannt wurde. Helmut Palmer, ein Obstbauer, kämpfte gegen Behörden und seiner Meinung nach unnötige Vorschriften. Für manche Aktion wurde der Remstal-Rebell gerichtlich verurteilt. Helmut Palmer war ein Querkopf und Dickschädel. Auch politisch war er aktiv, bewarb sich unter anderem bei vielen Bürgermeisterwahlen im Land.

Den Remstal-Rebellen erkennt man zeitweise auch in Boris Palmer. Er selbst sagt über seinen Vater: „Er war eine extrem starke Persönlichkeit und er hat mich wahrscheinlich im Guten wie im Schlechten mehr geprägt als mir lange bewusst war. Ich hoffe, dass die guten Seiten doch stärker dabei gewesen sind, also zum Beispiel sich mit Unrecht nicht abzufinden.“

Kindheit auf dem Wochenmarkt

Aufgewachsen ist Palmer in Geradstetten im Remstal. Im Hause Palmer war viel los. Die Kinder, Palmers Geschwister und er selbst mussten mit anpacken, waren überall dabei.

„Ich bin groß geworden auf dem Wochenmarkt. Da habe ich Salat und Brestling verkauft, zum Beispiel auch in Tübingen, aber auch in Reutlingen, Ulm oder Schorndorf.“ Dem Vater habe er auch beim Baumschneiden geholfen und dabei seinen Sprüchen zugehört, sagt Palmer.

Der Familienvater Boris Palmer

Heute ist er selbst Vater, hat von zwei Frauen drei Kindern, die beiden jüngsten leben mit ihm und der Mutter in Tübingen. Wenn es die Zeit zulasse, so Palmer, gehe er mit ihnen in den Freizeitpark, zum Stocherkahnfahren oder auf den Spielplatz., "wie andere auch."

Boris Palmer gilt als hochbegabt. Sein Abitur machte er mit 1,0. Er hat Mathematik studiert und war früh politisch aktiv. Heute wirbelt er im Tübinger Rathaus, ist Gast in Talkshows, gibt Interviews in großen Tageszeitungen und äußert sich auf facebook gerne provokant auch zu bundespolitischen Themen. Doch auch Palmer muss mal abschalten. Beim Grillen mit dem DAV, spricht er von seiner großen Leidenschaft: Radfahren. Am liebsten geht es bergauf - rauf auf die Alb und im Sommer in die Alpen.