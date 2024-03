Wer das Körbchen auf dem Merkur in Baden-Baden vollbekommen wollte, der musste schnell sein: Beim Ostereiersuchen der Stadtwerke waren nach wenigen Minuten alle Eier weg.

Das alljährliche Ostereiersuchen auf dem Merkur in Baden-Baden hat auch in diesem Jahr die Herzen von Kindern und Erwachsenen höherschlagen lassen. Bereits in der Bahn hoch auf Baden-Badens höchsten Berg tummelten sich kurz vor 11 Uhr aufgeregte Kinder mit ihren Körbchen. Alleine schon um in die Bahn auf den Merkur zu kommen, mussten viele von ihnen an der Talstation Schlange stehen.

9.999 Eier zum Sammeln

Die Anzahl von 9.999 Ostereiern können viele Kinder noch gar nicht begreifen. Sie erzählen stolz, ein bis zwei Eier abgreifen zu wollen. Obwohl die Aussicht vom Merkur gut ist, haben die Kinder keine Augen für den Schwarzwald, der in der Ferne zu sehen ist. Sie haben nur die bunten Eier im Blick, die auf der abgesperrten Wiese im Licht glänzen.

Auch die ganz Kleinen wurden in Baden-Baden fündig. SWR SWR/Martin Besinger

Eier schon nach wenigen Minuten weg

Und so ganz falsch liegen die Kinder mit ihrer Bescheidenheit nicht: Denn schon kurz nach dem Countdown sind die bunten Eier auf der Wiese des Merkur bereits eingesammelt und in Eierschachteln und Körbchen verschwunden.

SWR-Reporter Martin Besinger hat vorfreudige Kinder und Erwachsene schon vor dem Eiersuchen getroffen und war bei der Aktion mittendrin.

"Schon seit Jahren dabei"

Einige Anwesende - ganz egal, ob klein oder groß - erzählen von einer langen Tradition. Eine Dame sagt etwa, sie komme schon seit Jahren zu der Aktion - zuerst mit ihren Kindern, später mit den Enkeln. "Es ist immer sehr schön gewesen", schwärmt die Dame. Vor allem die "schöne bunte Wiese" blieb ihr über die Jahre im Gedächtnis.

Mitarbeitende der Stadtwerke Baden-Baden verteilen Ostereier auf der Wiese. SWR SWR/Martin Besinger

Eiersuchen in mehreren Etappen

Doch den nächsten Countdown gibt es bereits rund eine Stunde nach dem ersten Startschuss - um 12 Uhr liegen schon die nächsten bunten Eier, die Mitarbeitende der Stadtwerke verteilt haben, auf der Wiese. Um 15 Uhr gibt es dann die letzte Suchaktion rund um den Merkurturm. Den jüngsten Kindern überreichen die Osterhasen die Eier persönlich.