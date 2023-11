Wenn der eigene Hund oder die Katze stirbt, ist das ein großer Verlust. In Albstadt sollen sich Haustierbesitzer bald in einer Kirche von ihren verstorbenen Tieren verabschieden können.

In Albstadt-Pfeffingen (Zollernalbkreis) soll im Dezember eine Tierbestattungskirche eröffnen. Es ist die erste Bestattungskirche für Tiere in Deutschland. In der ehemaligen Pauluskirche in Pfeffingen können Haustierbesitzer bald von ihren verstorbenen Lieblingen Abschied nehmen.

Menschen trauern um ihre Haustiere

"Seit geraumer Zeit beobachten wir einen gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit Haustieren", teilte das Pfeffinger Unternehmen Tierbestattung Schönhalde mit. Das hat das frühere evangelisch-methodistische Kirchengebäude gekauft. Die Tiere seien für einen Großteil der Menschen vollwertige Familienmitglieder, so die Betreiber der Tierbestattung. Vielfach werde um sie getrauert wie um einen nahestehenden Menschen.

Hohe Nachfrage und positive Resonanz

Die Betreiber Ellen Weinmann und Florian Düsterwald haben die Kirche Anfang des Jahres gekauft. Sie suchten damals nach neuen Räumlichkeiten, um sich zu vergrößern, und stießen in einer Immobilienbörse im Netz darauf. Denn die Nachfrage sei groß und steige ständig, so die beiden neuen Kirchenbesitzer. Seit Jahresanfang hätten sie rund 730 Tier-Bestattungen gehabt.

Ellen Weinmann und Florian Düsterwald wollen mit ihrem Pfeffinger Unternehmen "Tierbestattung Schönhalde" in der Pauluskirche einen besonderen Ort für Tiertrauerfeiern anbieten. schoenhalde.de

Kirchengebäude wurde erst entweiht

Das leerstehende Kirchengebäude gehörte früher der evangelisch-methodistischen Gemeinde. Sie hat das "Kirchle", wie sie bei den Pfeffingern heißt, aufgrund sinkender Mitgliederzahlen aufgegeben und verkauft. Im Sommer gab es einen Entweihungsgottesdienst. Seitdem sind die beiden neuen Besitzer am Renovieren. Sie selbst haben einen Hund, eine Katze und Pferde, die "zur Familie gehören", so die beiden.

In der neuen Tierbestattungskirche sollen künftig nicht nur Trauerfeiern für Tiere stattfinden. Das Sakralgebäude soll auch Ort der Begegnung und Erinnerung sein, so die beiden Betreiber. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 2. Dezember statt.