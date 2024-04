Motorradfahrer wird angefahren - und muss selbst flüchten

Bei einem Unfall in Heilbronn hat sich am Sonntagabend nicht nur der mutmaßliche Verursacher, sondern auch der geschädigte Motorradfahrer schuldig gemacht. Der Mann flüchtete.

Laut Polizei versuchte in Heilbronn am Sonntagabend ein Autofahrer in den fließenden Verkehr einzubiegen, übersah bei dem Wendemanöver jedoch einen heranrasenden Motorradfahrer. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Motorradfahrer über das Dach des Autos geschleudert wurde. Doch anstatt auf Hilfe zu warten, rappelte sich der Mann auf und rannte weg.

Gefälschte Papiere: Verletzter Motorradfahrer rannte weg

Laut Zeugen hatte der Motorradfahrer sich Verletzungen an der Hand und am Bein zugezogen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Kennzeichen und Zulassungspapiere des Motorrads gefälscht waren. "Das Motorradkennzeichen war nämlich eigentlich auf einen Pkw zugelassen. Die Plakette und der Zulassungsstempel waren gefälscht", sagte die Heilbronner Polizeisprecherin Vesna Pitters-Engel dem SWR. "Vermutlich wollte sich der Motorradfahrer bei einer Kontrolle entziehen, dass wir ihm da auf die Schliche kommen."

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.