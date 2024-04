per Mail teilen

Ein Lkw hat auf der A6 rund 600 Liter Diesel verloren. Bei den Aufräumarbeiten kam es am Freitagmorgen zu einem weiteren Unfall.

Auf der A6 von Mannheim Richtung Heilbronn sind am Freitagmorgen rund 600 Liter Diesel ausgelaufen. Ein Lkw-Fahrer hatte sich den Tank seines Fahrzeugs aufgerissen. Eine Spur musste für die Räumungsarbeiten gesperrt werden, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Folgeunfall mit einem Leichtverletzten

Laut Polizei war der Fahrer des Lkw in der Ausfahrt des Rastplatzes Wart zwischen Bad Rappenau und Untereisesheim (beide Kreis Heilbronn) am Rangieren. Er soll dabei in den Grünstreifen gerutscht sein und sich den Tank aufgerissen haben. Dabei liefen rund 600 Liter Diesel aus. Die Feuerwehr pumpte den Kraftstoff teilweise ab, musste aber auch Erde ausbaggern, da ein Teil bereits im Boden versickert war.

Ein Teil des Diesels war bereits im Boden versickert, die Feuerwehr war im Einsatz Julian Buchner / EinsatzReport24

Während der Reinigungs- und Aufräumarbeiten wurde die rechte Spur der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt. In dem rund acht Kilometer langen Stau kam es dann zu einem Auffahrunfall mit zwei weiteren Lkw. Hierbei wurde laut Polizei eine Person leicht verletzt.